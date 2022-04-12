今年第二家台企「冠龍」上市陸股　本益比逾31倍

▲上海冠龍閥門節能設備股份有限公司。（圖／翻攝自上海台協）

記者蔡儀潔／綜合報導

「上海冠龍閥門節能設備股份有限公司」昨（11）日上午成功在深圳證券交易所創業板掛牌，成為今年第二家在大陸A股上市的台資企業。據悉，該公司是由大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏擔任董事長。

▲大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏。（圖／記者趙禕攝）

據「上海台協」消息，受大陸近期本土疫情影響，冠龍上午透過網路舉行「雲敲鐘」儀式，包括上海市台辦主任鐘曉敏、國台辦經濟局均發來賀函。

國台辦經濟局表示，冠龍在深圳交易所首發上市，不僅是企業從產品經營到資本運營的一次跨越，也是廣大台商台企在大陸成功發展的又一範例，必將對更多優質台資企業進入資本市場產生巨大的鼓舞和示範作用。

據介紹，冠龍節能1991年成立於上海，主要從事節水閥門的研發、設計、生產和銷售，產品廣泛應用於城鎮給排水、水利和工業等下游領域，是中國大陸領先的節水閥門供應商。

冠龍節能的產品已先後應用於三峽工程、南水北調配套工程、北京「水立方」、北京首都國際機場、上海東方明珠、上海迪士尼、中央電視台總部大樓、港珠澳大橋和北京大興國際機場等大陸各項標誌性工程建設。

透過公開詢價，冠龍節能此次發行價格為每股30.82元（人民幣，下同），掛牌本益比超過31倍，遠高於同業平均水準，網上發行中籤率更只有萬分之二。

冠龍節能此次公開發行，預計將募資近13億元，主要將用於上海節水閥門生產基地擴產項目、江蘇融通閥門機械有限公司節水閥門生產基地擴建項目、研發中心建設項目以及智能信息化升級項目等。