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不是少吃就對！營養師推薦9種助減重原型食物

▲▼ 營養師教「彈性素食減肥法」4原則。（圖／翻攝unsplash）

▲吃對食物讓減肥事半功倍。（圖／翻攝unsplash）

生活中心／綜合報導

健身瘦身是一條漫長的道路，除了靠運動，也得做好飲食管控，吃對了食物，有助於提升飽足感，讓瘦身效果更加理想，營養師朱瑞君在臉書粉專分享，9種能加速減脂的原型食物，雖然有助於減重，不過她也提醒，避免過多熱量，還是得適量攝取。

營養師朱瑞君在臉書粉專「輕鬆瘦營養師朱瑞君」建議9種幫助減脂原型食物，包括加快脂肪代謝的白蘿蔔、幫助腸道蠕動的海帶、抑制脂肪合成的綠茶等等。

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▲9種幫助減重原型食物。（圖／翻攝輕鬆瘦營養師朱瑞君臉書粉專）

▲9種幫助減重原型食物。（圖／翻攝輕鬆瘦營養師朱瑞君臉書粉專）

白蘿蔔：其中的芥子油苷可以加快脂肪代謝，減少脂肪堆積。

豌豆：豌豆中的賴氨酸能幫助抑制脂肪合成。

糙米：膳食纖維含量高，飽腹感強，且富含維生素B群。

海帶：海帶中的膠質可以加速腸道蠕動，幫助排除廢物與毒素。

葡萄柚：維生素C含量豐富，可以加速肉鹼合成，進而促進脂肪代謝。

綠茶：綠茶中的兒茶素可以抑制脂肪合成、促進分解。

黃瓜：黃瓜裡的丙醇二酸可以抑制碳水化合物在體內轉化為脂肪。

苦瓜：苦瓜中的苦瓜胜肽能幫助穩定血糖，且不易形成體脂肪。

花椰菜：花椰菜的膳食纖維豐富，飽腹感強。

另外，減肥期間，必須注意熱量的攝取，營養師建議7種熱量低於100大卡的小零食，可以解解嘴饞。

▲9種幫助減重原型食物。（圖／翻攝輕鬆瘦營養師朱瑞君臉書粉專）

▲9種幫助減重原型食物。（圖／翻攝輕鬆瘦營養師朱瑞君臉書粉專

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