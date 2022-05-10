隨身帶2手機「僅1支跳接觸通知」　他毛炸：該信誰！結局揭曉

▲原po兩支手機都帶在身上。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

在實聯制退場後，許多人改用「台灣社交距離APP」，就有網友隨身帶兩支手機，結果一個顯示無接觸，另一個卻出現接觸通知，讓他不知該相信誰？事後他也補上結局，引起熱烈討論。

網友日前在「爆怨公社」提到，自己有兩支手機，一個有行動網路，另一個則使用WiFi；但重點是，其中一支的社交距離APP顯示，他5月5日那天有接觸確診者4分鐘，但另一支則完全無接觸，這情況讓他一頭霧水，苦惱求問「我該相信哪一支？」

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▲不過他PCR採檢結果是陰性。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，網友們不禁笑回，「這種沒什麼用，人家沒開藍牙，你也不知道身邊是否是確診者」、「有時是藍芽訊號問題」、「我室友消防員，近期每天都接觸確診者，結果都出現無」、「我兒子確診，跟他同住第六天，每天還是被通報無接觸啊」、「上次去醫院，也都沒有任何軌跡」。

PO文也釣出跟他有相同情況的使用者，表示「同樣情況+1。運作率68%比100%的準，我也是醉了。」事後，原po也補上，5月5日到醫院PCR採檢的紀錄，結果為陰性。

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