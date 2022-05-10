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台北哥出門驚「南京中山北街頭超冷清」　PTT吐實情：平行世界吧

▲原po發現中午時間路上都沒什麼人。（圖／翻攝自PTT）

▲原po發現中午時間路上都沒什麼人。（圖／翻攝自PTT）

記者周亭瑋／綜合報導

國內疫情蔓延，人口密集的雙北成為重災區，台北市長柯文哲日前就曾提出「軟封城」策略，並解釋最後底線是看醫院容量，就有網友昨中午外出時，發現南京中山北街頭超冷清，對此部分鄉民笑說，「市民自動升級」，但也有不少人搖頭直言，明明人還是很多。

「台北街頭怎麼了？」一名網友9日在PTT曬出照片，中午12點多時他出門覓食，不過路上沒什麼人，連車流量都很少，讓他驚呆直呼，「我以為我到拉昆市的說，現主時南京中山北街頭異常冷清，怎麼會這樣啦？」

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看到這一幕，鄉民紛紛回應，「自主封城」、「自主應變啦」、「亡國感就是這樣」、「人民自主升了」、「出門太容易被傳染了，在家比較安全」、「中午時段在餐廳內用啦」、「民眾自主隔離」。

但也有人不以為然，忍不住吐槽「你去捷運站旁邊拍阿」、「騙人...台北人還很多啦」、「不就上班時間」、「平行世界」、「去公園和醫院看看」、「你去公園看看應該一堆人」、「你要不要晚上到隔壁林森北看看」、「在上班當社畜啦」、「你活在平行時空吧呵呵，我在台北怎麼都是人呢」、「一個路口能代表什麼」。

至於柯市長拋出的軟封城，是指醫療量能不能應付時，才會停課、暫停餐廳內用。而北市府每天也會緊盯4個面向的數字，包括防疫專責病床的病床數、空床數、每天出院和住院數。

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