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誰需要居隔？一圖秒懂「4類人7種檢疫型態」　都不能內用、聚會

▲▼面對疫情各類人反應與作為。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心歸納出4種對象檢疫型態。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心近來陸續調整防疫政策，指揮官陳時中坦言，這陣子以來確實變化有點快也多。其中，若屬於「確診者、入境者、密切接觸者和其他民眾」4類別對象，到底該怎麼好好保護自己，只要一張圖就可看懂，不過要特別注意，這4種人都不能出門趴趴走，更不可到餐廳參加聚餐等活動。

確診者（7+7）

居家照護7天：

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1.輕症/無症狀，且符合居家照護健康及環境需求條件。

2.無症狀或症狀緩解，且距發病日或採檢日滿7天，得解除隔離，無須採檢，解隔後進入自主健康管理。

自主健康管理7天：

1.已結束居家照護者。

2.無須快篩就可以外出，禁止前往人潮擁擠、餐廳內用、聚餐及聚會等活動。

▲▼國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。耕莘醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站，連日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳時中坦言，近來防疫政策改變有點快也比較多。（圖／記者湯興漢攝）

入境者（7+7）

居家檢疫：

1.對象為所有自外國入境者。

2.入境時採檢，7天期滿且期滿當日外篩陰性，進入自主健康管理。

自主健康管理7天：

1.已結束居家檢疫者。

2.無須快篩就可以外出，禁止前往人潮擁擠、餐廳內用、聚餐及聚會等活動。

▲▼5/8起調整密切接觸者匡列原則。（圖／指揮中心提供）

▲5月8日起指揮中心調整密切接觸者匡列原則。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

密切接觸者（3+4）

居家隔離：

1.同住親友及住宿同寢室友。

2.自最後接觸（第0天）隔日起算居家隔離3天，收到接觸者匡列時進行快篩，結束後進入自主防疫。

自主防疫：

1.已結束居家隔離者或被匡列時已逾隔離期間，但仍在自主防疫期間者。

2.「必要時」快篩陰性可外出，學生則要在自主防疫期間滿次日快篩陰才能返校上課。

3.禁止前往人潮擁擠、餐廳內用、聚餐及聚會等活動。

▲疫情相關素材拍攝，新北市淡水區正德國中，校方今日以LINE家長群組及發放通知單放式，通知家長明日起(5/6)全校7.8年級生停課至5/12日，9年級生停至5/20日會考當天，無確診才能到校參加會考，停課期間學生採遠端線上教學▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲指揮中心表示，自主應變對象，可看感染風險程度實施防疫假、停課等。（圖／記者鄭遠龍攝）

其他民眾

自我健康監測：

1.密切接觸者的接觸者，若密切接觸者快篩陰後，可解除監測。

2.確診者同場域工作者（高風險-24小時內，無適當防護，長時間接觸15分鐘以上），無症狀有接種3劑疫苗滿14天者，健康監測至最後接觸日滿7日。

3.避免前往人潮擁擠、餐廳內用、聚餐及聚會等活動。

自主應變對象

1.確診者的同班同學、同場域工作者。

2.依「企業因應疫情持續營運指引」，採自主應變措施，含依感染風險程度實施防疫假、停課等。

▲▼指揮中心5/7記者會，返回職場工作應變方案。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布返回職場工作應變方案。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大


【了解更多】
►職場有確診「同事免居隔」！最新指引出爐　陳時中：無症狀正常上班
►停課標準變更！國小同班停3天、國高中只匡「九宮格同學」
►停課新標準！國高中到大學取消全班、全校停課「以確診個案為核心」
►指揮中心：居隔電子圍籬退場　密切接觸者僅匡列「同住親友」
►條件放寬！居家照護滿7天「無需採檢」直接解隔

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