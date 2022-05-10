救救急診室！重症醫求：不要再來了　現在「最安全地點」在這

▲全台各地醫院急診已被快篩陽性的民眾擠爆。（示意圖／記者李毓康攝，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

本土疫情狂燒，急診室已被快篩陽等著PCR的民眾塞爆，醫療量能快癱瘓，胸腔暨重症專科醫師黃軒喊話，「你嘛幫幫忙，救救急診室吧！」並指出，台灣大街小巷穿梭病毒，若擔心被感染就不要出門，且是去病毒最濃的區域，這時候好好待在家裡，「才是整個社區最安全的地方」。

黃軒醫師今（10）日在臉書急呼，要大家救救急診室！急診外頭一堆人排隊，這些人都可能是確診病例，在急診外頭長長人龍中，大家不說話、繼續等，說好的安全距離時有時無。他說，Omicron有99%無症狀或輕症，台灣大街小巷穿梭病毒，在急診等待，這些人的病毒懸浮微粒，有可能在你身邊。

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黃軒再次強調，在Omicron病毒滿街跑時，最安全的地方就是你的房間！個人因焦慮跑出門、衝急診，「也許你明明這次沒有確診，但從急診室的人數眾多，相處肯定超過10～15分鐘以上，你的台灣安全距離App藍芽一打開，搞不好過了不久之後，開始警示了！」

▲大量患者往急診衝，不僅讓自己陷於染疫風險中，也延誤其他重症患者治療時間。

不少人擔憂中重症數字持續上升，死亡人數也跟著增加。黃軒解釋，是因為染疫母數大量增加，「1萬個人，有5個死亡、以前沒有萬個病例，如果有萬個病例，一定會有少見的死亡人數也會出現，但是整體的死亡率，依然是不會改變的，這樣，懂了嗎？」

眼見一大堆極有可能確診者大量往急診室衝，黃軒擔憂地說，這直接衝擊醫謢人員的負擔，搶救生命是每個急診醫護的天賦，「我們不會拒絕你，但你們會造成很多醫護人員喘不過氣來了。」若再不改善，醫護人員會意識到最終要被急救的可能是自己。

黃軒說，即便如此，醫護人員也不會因此從前線退縮，「病毒的浪潮來了，我醫護人員全副武裝前往上場；民眾浪潮衝來了，我醫護人員汗流浹背堅守戰場。」此時醫護需要的不是掌聲，而是要民眾不要再來了！

他憤慨地說，「你好手好腳，站在那裡滑手機排隊，叫苦等？可知那些意外手腳受傷、那些躺在床上，連出聲、坐起身子的力氣都沒有，這些人，才是急診室的主顧客、才是危急的苦主。」