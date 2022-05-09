南投+197！8社區篩檢站啟動　籲居隔民眾多使用視訊診療

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數197例，縣府衛生局表示如屬外縣市個案，將予轉出外縣市衛生局；南投縣截至8日累計確診人數1394例，住院中重症0例，居家隔離人數706例，居家照護人數901例，今日已解除隔離288例。

▲南投縣防疫應變中心呼籲居家隔離等民眾多使用視訊診療。（圖／南投縣政府提供）

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衛生局指出，目前針對持有居家快篩陽性檢體或證明者進行PCR採檢的社區篩檢站設立8處，今天上午8時開啟4處醫院包括南投醫院、佑民醫院、竹山秀傳醫院、埔里基督教醫院，截至12時各家醫院篩檢人數:佑民醫院20人、埔基醫院30人、竹秀醫院26人、南投醫院29人，共計105人；10日下午1時開啟篩檢站3家，計有南基醫院、東華醫院、埔榮醫院，前往應攜帶身分證健保卡以及包妥密封之檢體，於篩檢截止前半小時抵達指定地點完成報到。

▲埔里基督教醫院社區篩檢站上午湧現PCR採檢人潮。（圖／南投縣政府提供）

縣府防疫應變中心指出，南投縣已啟動COVID-19居家照護，經通報為確診者，只要是輕症或無症狀，衛生局會將名單交給縣內醫療院所，院所會就近與患者連絡，每天提供健康關懷、了解染疫者情況，必要時協助就醫或線上就診，透過手機視訊，就可得到醫療服務，全縣有10家醫院、46家遠距診療院所，及13鄉鎮市衛生所提供每日健康關懷，讓民眾能安心進行居家照護，累計服務1000多人。

▲▼南投縣今天新增197名新冠肺炎確診病例、今年累計1394例。（圖／南投縣政府提供）

南投縣西醫診所協會理事長詹建盛醫師說，時值疫情爆發、人心惶惶，採視訊診療、不用跑醫院，可避免接觸傳染，是很好的方式，南投縣所有醫療院所皆屬視訊診療單位，民眾可和熟識醫生連絡後，安排時間訊視就診；另可請親友或村里長協助到診所拿藥，或拿著醫院給的處方箋，直接到藥局拿藥。

▲南投縣通訊診療照護流程圖。（圖／南投縣政府提供）

縣府防疫應變中心指出，居家檢疫、居家隔離及居家照護者若有就醫需求，也有10家醫院及62家醫療院所可進行通訊診療服務，上南投縣衛生局網頁（https://www.ntshb.gov.tw/Default.aspx）即能查詢；防疫期間也24小時提供民眾健康服務及諮詢，有健康照護需求可撥打049-2224464專線，有生活需求協助可撥打049-2246048專線，防疫相關可撥打049-2220904專線。