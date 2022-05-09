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孕妻確診居隔「母照料三餐」也發高燒！電話聲音全變　她自責哭了

▲一名懷孕的女網友抱怨，老公竟然連產檢都要AA制。（示意圖，Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名孕婦前天確診後就待在房間隔離，由母親準備三餐給她，沒想到第三天早上，媽媽開始出現喉嚨痛、發高燒的情況，接著快篩陽後、去做PCR也確診，眼看自己將病傳染給母親，她自責到哭了，但老媽卻反過來安慰她，「我現在只希望妳跟肚子裡的寶寶好就好，其他我都不奢望。」

女網友今在「爆廢公社」淚訴，「我是前天有發文的一個孕婦，驗出來是陽性，驗完後一直都在房間隔離，是我的媽媽幫忙準備三餐；沒想到，今天早上媽媽發現喉嚨不舒服，快篩是很深的兩條，然後去做PCR也確診。」

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今天早上起床，姊姊告訴她此事後，原po立刻打給母親，「我媽媽聲音變了，喉嚨痛到不行又發燒。我跟她說，媽咪對不起，一定是我傳染給妳的。」

▲孕妻確診居隔「母照料三餐」也發高燒！電話聲音全變　她自責哭了。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲孕婦認為，是自己害了母親。（圖／翻攝自爆廢公社）

在她極為自責的同時，母親卻堅強地安慰道，「我現在只希望妳跟肚子裡的寶寶好就好，其他我都不奢望，還有家裡的爸爸跟弟弟健康就好，我自己會照顧好自己，你們不用擔心我。」

這番話更讓她不禁哽咽，「我媽媽就很不舒服了，卻只想著如何保護我們，卻沒保護好自己，我懷孕哭得很激動，媽媽一直安慰我，說家裡剩多少錢不重要，現在生病該花什麼就花什麼，還笑笑的說。」

文章PO出短短45分鐘，已將近9千多網友按讚，大家紛紛鼻酸打氣，「祝早日康復，平安健康」、「你們一定會康復的！沒事沒事！不要害怕！大家都會平安」、「媽媽會平安撐過的，加油，妳要勇敢媽媽才會安心抗疫」、「不要害怕，希望上帝保佑你們可以平安渡過難關，加油」。

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