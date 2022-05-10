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家人快篩陽想PCR「被趕回家」！連2日降確診數　她怒：是不給篩

▲▼國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。耕莘醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站，連日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲現在日日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

昨（9）日本土新增4萬263例，往回看前面兩天，8日母親節新增4萬4294例、7日新增4萬6377例，三天確診數雖都破4萬，不過卻逐日下降，引發網友熱論是不是「穩了」。不過，就有女網友分享自己所見，搖頭直呼「這禮拜遇到的狀況根本不該這樣」，並發文質疑「確診數再降？根本就是不給篩」

這位女網友在「Dcard」發文，說9日確診數來到4萬出頭，但回想當週情況，她直呼「根本不該這樣」。因為家人A在5日快篩呈陽性，去PCR確認是確診，過程中沒什麼問題；但家人B在8日快篩兩條線，想要去PCR，已經有出示快篩陽性證明，也表示有症狀，醫院卻告知，「因為家裡有人確診，你可能一下篩陰一下陽，這樣的快篩並不準，所以不能篩PCR。」

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家人就傻眼反問，「那什麼時候可以來篩？」卻得到「三個月內請都不要來」的回答。原PO就表示，她並不是要怪醫療人員，但就覺得很奇怪，因為當時除了家人B，在場也有好幾個持快篩陽性的民眾被趕回家、不給做PCR，也讓她納悶，「這樣這些人不是都成了黑數？到底有什麼意義？」

▲▼北市聯醫中興院區公費篩檢站,PCR篩檢,醫護人員,醫療量能,本土疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調匡列,新冠肺炎,熱區,傳播鏈,快篩陽性,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR,共存。（圖／記者李毓康攝）

▲有民眾快篩陽性，想前往醫院採檢結果被趕回家。示意圖，非當事人。（圖／記者李毓康攝）

而家人B後來下午重新排隊，面對一樣的對話，家人只能更改說法，說很不舒服才給篩，結果也確實是陽性。最後她直嘆，現在很多人似乎越來越不敢篩，怕生活被影響或被獵巫，甚至老實想去做PCR的民眾還會被趕回家，「自從這兩天經歷這些後，電視上的（確診數）我完全不相信，至少要乘上1.5到2倍」，讓她對現在的防疫政策感到很失望。

貼文一出，就有人也認同道，「我身邊好多確診的人都沒有去PCR（不是在開玩笑的），所以我覺得確診的人應該是每天報出來的至少三倍」、「啊不就是快篩不準才要篩PCR嗎？」

不過，也有網友點出，「有個醫生YouTuber說過，一個人十年之內一定要染疫一次的，平常心看待就好，日子還是要過。輕微症狀本來就不該去PCR，浪費醫療資源。」還有人表示，說不定是醫療量能的問題，「去其他醫院預約看看吧！不過還是得先自己照顧自己，有打疫苗又是輕症的話，治療方針應該也是吃藥、多休息。」

另外，指揮中心先前就曾表示，自5/12起，認定居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象快篩陽性，經醫事人員確認後就是確診，不用再接受PCR核酸篩檢。指揮官陳時中9日時也表示，因為近來有些相關政策改變，也比較快比較多，可能大家有弄不是很清楚，因此歸納出4種狀態，讓大家了解自己「屬於哪類對象，該怎麼做？」

其中，以原PO家人的情況來看，有點喉嚨痛但還可以接受，應屬輕症、是須居家照護的確診者，只要符合居家照護健康及環境需求條件，當症狀緩解，且距發病日或採檢日滿7天，就能解除隔離，無須採檢，解格後進入自主健康管理。

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