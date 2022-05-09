苗栗+340！18鄉鎮市「竹南84例最高」　43所學校75班停課

▲苗栗縣9日新增確診340例，其中竹南有84例為最多。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣（9日）新增新冠肺炎本土確診340人，其中男性175位、女性165位，年齡分布1歲-89歲。昨（8日）4個社區PCR常設篩檢站共採檢546人（138人陽性；408人陰性），陽性率高達25.3%。衛生局持續委請醫療團隊開設PCR採檢站，請持快篩陽性者或有症狀者可前往篩檢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

苗縣府指出，在校園疫情部份，9日12歲以下確診有54例，比例為15.88%。縣內停課學校包括高中2所5班、國中4所4班、國小22所42班及幼兒園15所24班，合計43所75班。疫苗方面，全縣6-11歲孩童共2萬5629人，同意於校園集中接種者5647人，僅占全縣比例22%。

此外，衛生局長張蕊仙表示，住宿型長照機構因住民都屬於高風險族群，只要是住宿型長照機構確診者的密切接觸者（如照顧者、看護等），若快篩陽性就符合投藥資格，會由醫師診察開立處方就可使用口服抗病毒藥物，以降低中重症風險。

▲▼苗縣停課學校，合計有43所75班。（圖／記者黃孟珍翻攝）

縣府也叮嚀鄉親，防範新冠肺炎，外出時應配戴口罩、勤洗手，有疑似症狀應儘快就醫，經評估後採檢。尚未施打疫苗的民眾盡快施打疫苗，可以保護自己以及家人，也可以預防重症，為鼓勵民眾施打疫苗， 5月31日以前，65歲以上尚未接種疫苗的長者若前往接種，可獲得500元超商禮劵，請多把握機會。

►竹市+336！共32校停班停課 新增15家採檢院所

►竹縣+758！3鄉鎮市破百例 職場、移工宿舍及校園群聚佔6成