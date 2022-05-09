花蓮+767！推家用快篩普及　社區抗原快篩站正式退場

▲0509花蓮防疫記者會 。（圖／翻攝徐榛蔚臉書）

記者蔡怡萍／花蓮報導

今天指揮中心公布花蓮縣新增確診767人，目前花蓮縣已累積7537人，105人住院，居家照護新增373人，累積居家照護4561人，居隔總數達14210人、解隔有13892人，今天新增解隔888人，居隔中318人，多為在自家隔離，只有29人在防疫旅館。

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衛生局局長朱家祥在記者會上表示，花蓮縣專責病房部分，在北區由於負責的部立花蓮醫院執行清空計畫、改為整個專責醫院，於是床數增加較多；防疫旅館部分，有321間、收容206人，空床數115，並指出今日增加的原因是由於外籍移工住進來。

居家照護部分統計增加373人，其中353個人接受西醫派案、由基層醫療照顧中，無醫療需求的20人，朱家祥表示，今過昨天的呼籲後拒絕人數有減少，這20名裡面有12個是拒絕、8個尚聯絡不到，並希望手機能保持開通以接收通知；防疫關懷包昨天發送365份，但因為昨天是假日、只送出211份，剩下會在今天全數送出。

朱家祥指出，在這禮拜開始，花蓮縣的社區抗原快篩站將正式退場，因為現在普遍轉用家用快篩試劑，將來也會完全由家用快篩陽性PCR篩檢站正式上場，希望藉由這個方式紓解急診室龐大的篩檢壓力，在各醫院急診室外圍設置PCR採檢站，讓這些快篩陽性的人不要全部擠到急診室，且門諾醫院、慈濟醫院都成立了防疫門診，只要拿著家用快篩陽性試劑過去，就可直接看診、做PCR，由醫師了解身體狀況，並視情況投藥治療。

而中央公布解隔條件修訂後，5/8之前都是要在家居家照護10天、現在改為只要7天，時間到無須採檢可直接解隔，進行7天自主健康管理，但強調要戴好口罩、不要聚餐聚會，朱家祥表示花蓮縣體諒鄉親的擔憂，居家照護防疫包裡還是會提供1劑快篩，在第7天結束隔離後可以自行快篩，陰性確認恢復，陽性仍在家多休息幾天。他強調，PCR是採檢病毒基因，不代表病毒是死是活，若7天之後測到PCR陽性，也可能是病毒的死屍、基本上沒有傳染力。請鄉親不用太擔心。