竹市+336！共32校停班停課　新增15家採檢院所

▲竹市9日新增確診336例，目前共累積3282例確診者 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市9日新增336名確診個案，今年以來已累積3282名確診個案，分別安排就醫、集中檢疫場所或申請居家照護，目前仍住院中之確診者有56人，居家隔離者為333人、居家照護者為2064人。

竹市府指出，竹市目前有32校因確診持續停課或停班，民眾欲關心本市各級學校、補習班、幼兒園暫停實體課程（停課）訊息，皆可上「新竹市教育網」（https://www.hc.edu.tw）查詢。

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▲▼市府提醒民眾，如快篩為陽性時，可以到以下 醫院診所進行PCR篩檢。（圖／記者黃孟珍攝）

衛生局表示，新竹市目前設立中正市場及慈濟2處大型施打站，採限額預約制，本周（5/9至5/13）天天開站服務，持續為民眾施打莫德納疫苗。衛生局呼籲，施打疫苗能有效降低重症及死亡風險，鼓勵市民踴躍接種疫苗，尚未完成疫苗接種者可至新竹市疫苗施打預約平台（https://vax.hccg.gov.tw/）或洽疫苗專線03-5355137諮詢。

此外，今日起新竹市共15家社區診所加入「COVID-19指定社區採檢院所」行列，提供快篩陽性民眾或經醫師評估須採檢對象進行PCR檢測，務必先以電話預約聯繫，再前往診所，出門務必戴好口罩、切勿搭乘大眾運輸工具。診所名單可至COVID-19全國指定社區採檢院所地圖（https://reurl.cc/QjM9bM）查詢。

縣府提醒，竹市除既有社區篩檢站週一至五持續提供服務，今日起加入國軍醫院及馬偕醫院急診外PCR採檢站，國軍醫院服務時間為上午09-12時、馬偕醫院下午13-16時，分流篩檢人潮。衛生局提醒民眾，務必持快篩陽性檢體方可至醫院或診所採檢，若未持快篩陽性檢體民眾，則由醫師評估是否有篩檢需求，並另行收費。

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