竹縣+758！3鄉鎮市破百例　職場、移工宿舍及校園群聚佔6成

▲竹縣9日新增確診758例，13鄉鎮市全都有，其中以竹北市212例為最多。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

中央今（9日）公布新竹縣新增758例新冠肺炎本土確診案例，分別為385位男性和373位女性，無症狀者有634人，約佔84%。年齡分布於0-106歲，12歲以下106人，65歲以上35人，多數仍為18-64歲青壯年，約佔74%。新竹縣目前居家隔離人數為1440人，居家照護人數為2887人。

衛生局說明，758例地區分布為竹北市212例、竹東鎮125例、湖口鄉169例、新豐鄉72例、新埔鎮33例、關西鎮36例、芎林鄉20例、橫山鄉13例、寶山鄉17例、北埔鄉4例、峨眉鄉8例、尖石鄉40例、五峰鄉9例，均已分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

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縣府指出，新竹縣目前疫情仍以職場、移工宿舍、校園群聚等為主，這些人口密集機構群聚約佔確診個案6成，並延伸至家庭群聚。現階段衛生局在接獲通報後，均會與職場、學校防疫長聯繫匡列接觸者並安排採檢。

▲社區免費篩檢站，部分新增湖口仁慈醫院加入服務，服務時間如上表所示。（圖／記者黃孟珍翻攝）

新竹縣快篩試劑、篩檢站等資訊如下：1.購買實名制快篩試劑，民眾可至合約健保藥局或衛生所購買，新竹縣販售實名制快篩試劑健保藥局查詢網址：https://prevention.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=980&s=89882。

2.一般民眾快篩陽性時可至社區篩檢站接受公費PCR採檢，記得戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，並將陽性快篩試劑密封包裝好，一併攜帶至社區篩檢站。

3.社區定點診所發送快篩試劑：民眾若有呼吸道症狀自覺有風險，除自行買試劑快篩外，也可至本縣公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所掛號經醫師評估就診發放。本縣定點診所查詢網址：https://prevention.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=980&s=89584，4.社區免費篩檢站部分新增湖口仁慈醫院加入服務，服務時間為，每日上午9-12時於竹北新仁醫院急診室外。每日上午11時至下午2時於湖口仁慈醫院急診室外。每日下午6-9時於竹北大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外、竹東台北榮總新竹分院急診室外。

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