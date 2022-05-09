動物藥商接3.8億快篩訂單　國民黨團質疑：高登2.0翻版

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動物藥商接3.8億快篩訂單　國民黨團：高登2.0翻版

▲▼國民黨立法院黨團9日下午召開「動物檢測藥品批發，也來搶快篩財？」記者會。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨立法院黨團召開「動物檢測藥品批發，也來搶快篩財？」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者林銘翰／台北報導

國民黨立法院黨團總召曾銘宗9日指出，在衛福部公布專案緊急進口快篩試劑10家廠商當中，又找到一家疑似「高登2.0」的弘朗生物科技，資本額僅有330萬元，卻承接衛福部400萬劑、採購金額3.8億元的快篩試劑。

國民黨立法院黨團9日下午召開「動物檢測藥品批發，也來搶快篩財？」記者會，曾銘宗表示，國民黨團繼上週踢爆「有高登會做事」的小吃店傳奇，又找到一家弘朗生物科技，資本額330萬元，核准緊急進口400萬劑快篩劑、採購金額3.8億元，同時也拿到衛福部的緊急使用授權。

曾銘宗質疑，衛福部是不是急了、亂發放EUA，國民黨團是替政府把關，萬一時間到了，買不到總統蔡英文所說的1億劑快篩試劑，受害的是全體國人，「蔡政府不把關，國民黨團替政府把關」，善盡在野黨的責任，揭發可能的弊端，協助政府做好防疫工作，讓國人都有足夠快篩試劑可用

國民黨團書記長萬美玲說明，「弘朗生物科技」是一家動物用藥公司，在2020年4月7日變更增加醫材零售批發，營業地址則是在一間民宅中，登記資本額為330萬元，取得衛福部3.8億元、400萬劑快篩劑採購案，衛福部有義務跟國人說清楚、講明白。

萬美玲批評，看起來這些公司都是賺取政府的「資訊財」，能夠比多數人早先取得相關資訊，不論是小吃店變更成生醫公司，還是營業項目作調整，都能夠如期趕上這波緊急採購，實在是啟人疑竇。

萬美玲強調，政府購買快篩試劑為何不找原廠，而是透過所謂的經銷商，讓其賺取差價，如果是合法、合格的廠商，賺取合理的利潤，國民黨團並不反對，但是在衛福部的快篩試劑緊急採購案中，有太多講不清楚的事情，衛福部長陳時中必須對外說清楚。

社會福利及衛生環境委員會召委、國民黨立委林為洲表示，衛福部核准10家可緊急進口快篩試劑廠商，其中打著生物科技的公司，完全顛覆了民眾的觀念。弘朗生物科技公司是以動物用藥為主，類似動物藥品的代理商、分銷商，但是其登記地址卻是一戶民宅。

林為洲指出，在國人對生物科技的印象中，應該是設在內湖科技園區、南港軟體園區的規模，但弘朗生物科技登記的所在地址的透天厝民宅，「裡面有實驗室？有基因檢測技術？這樣也能夠是EUA廠商，拿到政府標案？真的有能力嗎？財力真的足夠嗎？」

林為洲也說，為何衛福部尋商的廠商，都是讓人產生疑慮的廠商，「難道內科、南軟園區找不到更好的廠商嗎？」動輒上億元的標案，得標廠商的資格和身分，不斷地出現令人質疑地方，難道衛福部都很放心廠商都能如期交貨，還是因為是緊急採購案，所以只要參加都可以。

▼國民黨團踢爆弘朗生物科技公司登記地址為一戶民宅。（圖／國民黨團提供）

▲▼國民黨立法院黨團9日下午召開「動物檢測藥品批發，也來搶快篩財？」記者會。（圖／國民黨團提供）

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