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被指快篩剩餘量最多！鄭文燦打臉陳時中：盼中央快一點、多一點

▲桃園快篩仍呈短缺

▲市長鄭文燦表示，桃園快篩仍呈短缺，希望中央配賦快一點、多一點。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦9日出席「南區培力中心」啟用典禮，針對中央疫情中心指揮官陳時中指雙北、桃園、基隆快篩剩餘量最多表示，事實上桃園沒有安全備量，完全靠中央配賦，現在都是短缺狀態。如果中央徵用尚有餘額，桃園還會擴大採購，市府快篩安全備量一定要人口10%以上，也就是到達23萬劑。

鄭市長進一步指出：「希望中央配賦能夠快一點、多一點」，應付居家隔離、居家檢疫及學校、職場防疫所需。現在桃園多增購10萬劑快篩，到貨6萬劑都發完，中央配賦量陸續到位，學校發放20萬劑，目前是有點短缺不夠，民眾會在藥局通路搶購，目前已有新的8大通路可購買微可緩解，還是希望配賦北北基桃量要多一點。

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而桃園目前7個採檢站都滿載，若可用居家快篩會加快速度，會請教育局做學校居家快篩，只要是陽性、還沒有做PCR就可以啟動防疫機制，匡列防疫假範圍，讓學校更早因應，不必等到做PCR結果。另外，市府會針對學校陸續配發學校快篩安全備量，讓學校可以就近支援師生快篩，目前舊制階段已經發放20萬劑，新制階段仍需要快篩試劑，他請教育局爭取中央能再配多一點。

由於，市府自行採購部分尚有好幾個契約，因是共同採購契約被中央優先徵用，如果中央徵用尚有餘額，桃園還會擴大採購，桃園的快篩安全備量一定要人口10%以上，一定要到達23萬劑，事實上現已沒有安全備量，完全靠中央配賦，都是短缺狀態，希望中央配賦也能夠快一點、多一點，應付居家隔離、居家檢疫及學校、職場防疫所需。

鄭市長說，市府從1月到4月，陸續花了3,097萬6,685元，一共購買了33萬5,745劑，未到位的還有一小部分，主要是中央徵用制度啟用以後，國內廠商就沒辦法供貨了，必須要等國內廠商先服務完中央供應的部分，才有可能供應市府。

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