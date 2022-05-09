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台南+1434！　緊急採購24萬多劑快篩試劑陸續到貨

▲台南市長黃偉哲指出，台南市9日新增1434名確診病例，其中559例為無症狀感染，4月16日居家照護至今共3931人未轉中重症入院治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，台南市9日新增1434名確診病例，其中559例為無症狀感染，4月16日居家照護至今共3931人未轉中重症入院治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，台南市9日新增1434名確診病例，包含694例男性、740例女性個案，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於4月30日至5月8日，88%於7日及8日發病，559例為無症狀感染，4月16日居家照護至今共3931人未轉中重症入院治療。

▲台南市長黃偉哲指出，台南市9日新增1434名確診病例，其中559例為無症狀感染，4月16日居家照護至今共3931人未轉中重症入院治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲說，台南市9日實際上新增的案例是1434例，其中包括有14例就是他縣市轉出的部分，所以跟中央疫情指揮中心所公布的1448有一點差距，大概就14例是轉出案例。為鼓勵長者接種疫苗，9日起台南市65歲以上長者接種COVID-19疫苗，不限接種廠牌及劑次，可於完成接種後三天內（不含假日），持接種紀錄卡於衛生所上班時段，前往領取2劑家用快篩試劑；接種疫苗可強化個人防護，請市民朋友多鼓勵家中長輩盡快接種。

▲台南市長黃偉哲指出，台南市9日新增1434名確診病例，其中559例為無症狀感染，4月16日居家照護至今共3931人未轉中重症入院治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南市9日新增1434名確診病例，其中559例為無症狀感染，4月16日居家照護至今共3931人未轉中重症入院治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南市9日新增1434名確診病例，其中559例為無症狀感染，4月16日居家照護至今共3931人未轉中重症入院治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南市9日新增1434名確診病例，其中559例為無症狀感染，4月16日居家照護至今共3931人未轉中重症入院治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南市9日新增1434名確診病例，其中559例為無症狀感染，4月16日居家照護至今共3931人未轉中重症入院治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市篩檢站持續提供服務，若市民為確診者的接觸者或家用快篩陽性，請佩戴口罩、持身分證及健保卡，依下列時間地點前往篩檢；確診者的接觸者請於5月10日至15日上午9時至11時前往新化體育公園或松柏育樂中心、或8時至10時前往營新醫院進行鼻咽快篩；家用快篩陽性的市民，請持陽性試劑（密封包好），於11時至12時前往新化體育公園或松柏育樂中心、或10時至12時前往營新醫院，進行PCR檢測；篩檢站地址：新化體育公園（新化區公園路110號）、松柏育樂中心（南區南門路263號）、營新醫院（新營區隋唐街228號）。

為加速疫調及居家照護作業，請確診市民於收到疾管署及衛生局簡訊後回填相關資料，若尚未收到簡訊，也可直接透過衛生局官網首頁連結填寫「台南市COVID-19確診個案問卷」，並請務必填寫正確資料。

針對台南市政府自行採購快篩劑的採購情形，衛生局長許以霖指出，目前1到4月採購的24.5萬劑的快篩劑，陸陸續續到貨，最主要是用在疫調時使用，還有被匡列為居隔者的發放，市府是跟著CDC的專案去做採購的，接下來還會買50萬劑快篩劑使用。

黃偉哲說，如果是確診者就不需要快篩，因為確診者就已經是確診了，沒有快篩的必要，就是居家隔離的人，因為他可能要第4天、第5天、第6天、第7天需要出來，因為3+4，前3天是不能出來的，那後面四天市府提供3劑的快篩試劑，這個部分是公費來提供，所以說應該不會發生說民眾已經居隔了，可是卻沒有快篩的情況，如果碰到類似相關問題，可以跟衛生局聯絡，原則上我們防疫包裡面都會提供快篩試劑。

▲台南市長黃偉哲指出，台南市9日新增1434名確診病例，其中559例為無症狀感染，4月16日居家照護至今共3931人未轉中重症入院治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另，台南最近傳出有診所因接觸確診洗腎患者，導致多位醫護人員遭匡列，醫療資源調度困難，拖垮醫療量能，有醫護人員及議員向市府建議設置確診洗腎患者專責醫院，而非請診所自行依時段分流照護一事，許以霖局長說，目前其實有的診所的洗腎量能比較大，所以它會用分時段來協助居家照顧的確診陽性洗腎患者，那有些診所比較沒有辦法處理的時候，市府也會協調請其他醫院協助患者洗腎，其實洗腎診所的量能有時候是比醫院還要大的，但是隨著個案數越來越增多，這一點市府會協調，大家一起來做好，把時段分開，確保大家不會交叉感染，這一點是我們努力的方向。

黃偉哲說市府會規劃分流，確診者在某一個時段，因為器材的消毒，清消也是很重要，所以基本上都會分開，不會藉著洗腎的器材把病毒傳給另外一位健康的洗腎患者，這部分會分開，分時、分流。

黃偉哲對民眾擔心由於中央放寬校園匡列，家長緊張擔心孩子在學校染疫又傳給全家人，而且多數國小學童沒打疫苗，家長也擔心導致重症一事說，6-12歲學生正在打疫苗，趕快讓6-12歲的學童產生群體免疫，或是有保護力之後會比較好，現在有些孩子還沒施打。另外，6歲以下的幼兒園的，目前為止台灣還沒規劃，其他各國也沒有幾個國家提供6歲以下幼童施打，因此對於6歲以下，包括幼兒園的幼童，在幼兒園、托育機構，他們的停課規定，市府會盡快做規劃，是不是跟6歲以上的做脫鉤。

▲台南市長黃偉哲指出，台南市9日新增1434名確診病例，其中559例為無症狀感染，4月16日居家照護至今共3931人未轉中重症入院治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲舉例，日前台南的幼兒園才剛發生因為處置失當，疑似確診的學童入校，產生問題，導致老師、家長投訴，為何有確診、體溫高了還讓他入園？造成其他人的感染。這個我們會在最快的時間內跟中央討論，不然就是我們會把幼兒園跟幼兒園以上包括國小國中的停課規定脫鉤，這樣子讓家長會比較安心跟放心。

許以霖指出，台南市在4月26日開辦居家照護以來，已經累計了3931位居家照護的個案，那這3931位因為也都有經過醫院的複評，所以目前居家照護的個案是沒有發生中重症而轉醫院去住院的。

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