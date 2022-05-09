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澎湖+39！新增6學生確診「從大學到國小」　9校20班停課　

記者陳洋／澎湖報導

澎湖縣政府9日公布新增39起確診案件，而新增的39例中均為輕症，其中6例為學生，含澎科大2例、澎湖海事水產職校2例、文澳與石泉國小各1例，校方均已完成清消，並採取相關停課措施。

▲▼澎湖縣行政處處長陳育其。（圖／記者陳洋攝）

▲澎湖縣行政處處長陳育其。（圖／記者陳洋攝）

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澎湖縣政府表示，澎湖累積確診302例，在新增的39起案例中，中有5例並非澎湖籍，其餘皆為澎湖籍；而確診案例中，以20至29歲年齡層最多，累計10人，年紀最長為66歲女性，所幸目前症狀為輕症，現接受居家照護中。

▲▼0509澎湖疫情。（圖／澎湖縣府提供）

此外，並有6例為學生，2人為18歲男大生，就讀澎科大；2人為就讀澎湖海事水產學生，為18歲男學生，曾與確診者接觸，於居隔期間陰轉陽，屬輕症，目前居家照護，並有一名17歲女學生，同屬輕症，目前同樣居家照護中。

此外，確診的學生中並有一名就讀文澳國小的8歲女童，為確診者之同住家人，校方已依規定清消停課；另有一名就讀石泉國小的10歲男童，其就讀班級原本即為預防性停課狀態，該班將於9日依規復課，校方已依規完成清消。

澎湖縣政府表示，截至9日止，澎湖尚有9校20班停課(含預防性停課)，包括高中職（馬公高中）1所2班、國小（文澳、吉貝、中正）3所10班、幼兒園（外垵分班、吉貝分班、中正附幼、吉貝附幼、馬市幼）5所8班，及前寮托嬰中心1所停托。

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