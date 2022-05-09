善耕365／疫情嚴峻時期　用遊戲機挺社福陪伴兒童分享歡樂愛

圖、文／善耕365

國內疫情持續擴散，確診人數倍數成長，社福單位面對疫情不僅收入受到影響，還得面對各種額外新增的防疫支出，許多輔導兒少的相關單位，為配合防疫政策也紛紛暫緩室外活動，造成社福在經費上與室外活動安排上皆是捉襟見肘。

長期投入在關懷公益的瑋琳有限公司體恤社福，準備了8台任天堂遊戲機+5片遊戲片，市價近15萬的自家產品，準備捐贈給需要的單位，希望可以幫助社福機構緩解度過嚴峻的抗疫時期，也藉此陪伴兒童分享歡樂分享愛！。

瑋琳有限公司長期在遊戲產業耕耘，亟思如何結合自身優勢來幫助社福團體，這次想要透過自家產品 - 可以多人同樂與運動的任天堂Nintendo Switch遊戲機，搭配精選多人遊戲，讓因疫情無法外出活動的單位，可以藉由此次遊戲機組捐贈，達到運動效果並增進感情、放鬆因疫情緊張的身心。

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這次的捐贈活動，善耕365基金會協助合作，提供給需要的社福單位申請，在善耕365公益媒合平台的捐贈網頁上(http://harvest365.org/activity_content/?activity=3806&v=105948 ) 進行報名。 希冀透過這次活動，達到拋磚引玉的效果，號召民眾將家中閒置的遊戲主機，可以捐贈給社福單位讓物品物盡其用，不再只是家中生灰塵的娛樂設備。

這次共有8組任天堂Nintendo Switch遊戲機組供需要的社福單位申請，受贈單位一樣擁有原廠的保固與保障；同時也考量到社福單位可能會有對遊戲機操作不孰悉的困擾，在後續遊戲機使用引導的部分，也將招募「陪玩志工」至受贈單位對社福做使用教學，「陪玩志工」招募訊息，將在確認受贈單位後依序刊登在善耕365公益媒合平台上。