快訊／台中+2099！　盧秀燕宣布：7家診所PCR得來速明起上路

▲台中本土確診+2099，盧秀燕宣布7家診所PCR得來速明起上路。（圖／市府提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

別再衝大醫院！全國今日本土確診新增4萬263例，台中市本土個案新增2099例。為紓解醫院急診室醫療負擔，市長盧秀燕下午舉行記者會宣布，台中市與境內診所合作，明日起實施「診所PCR得來速」機制，民眾若居家快篩陽或出現新冠肺炎相關症狀，經診所醫師評估後，可在台中市7家診所PCR，有症狀可由醫師看診後領藥、衛教，節省就醫時間。

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盧秀燕指出，若民眾在家裡自行快篩陽性，或出現新冠肺炎相關症狀，經診所醫師評估後，都可直接在東勢長頸鹿小兒科診所、豐原張宗聖耳鼻喉科診所、北屯承安耳鼻喉科診所、大甲全信賴診所、西屯工業區員工診所、南屯主悅診所、南屯東寧耳鼻喉科診所等台中市7家診所進行PCR，快篩陽性無症狀者，PCR後可先返家等候結果；有症狀或有就醫需求者，可直接由診所醫師看診，領藥、衛教後返家等候結果。

盧秀燕也特別感謝這7家診所醫護人員響應與幫忙，讓城市防疫力量再升級，希望更多診所加入「診所PCR得來速」行列。

今天台中本土個案新增2099例，其中535位確診個案為接觸者發病，包括校園群聚73例、職場群聚96例、家庭朋友群聚366例，其餘持續調查中。

台中市統計自4月22日至今日上午，共1萬4042位民眾申請居家照護評估中，其中1萬2156位已收案，健康關懷累計達4萬56次，透過「視訊診療」的居家照護者有1102人，並為565人居家照護者「送藥到府」，市府會持續評估醫療量能，妥善照顧每位確診者；另外，針對居家檢疫、居家隔離、自主健康管理部分，截至目前，市府也協助轉介就醫達4493人次，通訊診療達284人次，讓民眾安心。