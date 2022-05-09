基隆+1480！6歲以下幼童增104人染疫　4077人居隔5校停課

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心9日公布國內本土病例新增4萬0263例，其中基隆新增1480例。對此，基隆市長林右昌表示，在這1480例中，男女比例（男性717人、女性763人）；年齡別以25-34歲最高，有246人占比16.62%，其次是35-44歲，有230人占比15.54%，另外75歲以上的長者有57人，65-74歲有128人，6歲以下有104人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林右昌指出，本市居家隔離人數4077人，較昨天增加157人，自主健康管理為21人，較昨天減少5人；全市社區篩檢站持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢910人，今天早上共計篩檢611人；本市社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢10萬8,462人次。至於快篩陽性專線，昨天有355通；今天上午有185通。

林右昌表示，基隆市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有235床，目前已收治136床、空床99床，空床率42.0%。基隆長庚：重症16名、中症2名、輕症68名；部立基隆：中症5名、輕症32名；三總分院：輕症9名；礦工醫院，輕症4名。

林右昌說，全市校園停課部分，全校停課的有國小1校、幼兒園4校；部分停班的學校，包括高中職8校、國中6校、國小27校及幼兒園40校，共計439班。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日，已累計評估15816人，利用快速通道的有4610人，有7032人完成健康條件審核，符合資格已派案5068人，另有1964人不符合資格。

【更多新聞】

不用等PCR結果！林右昌：基隆4醫院依症狀治療



基隆+1310！6歲以下幼童新增104人染疫 3920人居隔8校停課



買不到快篩！林右昌籲中央「實名制要改」：否則製造更多民怨

詐團設「集中營」狠撈5100萬 基隆地檢署連破2案13人遭羈押