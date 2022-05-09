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排快篩「直擊1亂象」怒了！　一票人卻不挺：真的需要長輩

▲排快篩「直擊1亂象」怒了！　一派人卻嘆：真的需要長輩。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友抱怨排快篩亂象。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前在家附近藥局排快篩，發現很多長輩一大早就放椅子佔位，然後躲在遮蔭處，讓他不禁傻眼，「看不懂這些人在幹嘛？」雖然不少網友對此現象十分詬病，但也有另一派聲音直言，「真的只能靠長輩了。」

網友在Dcard發文提到，「我家旁邊的藥房有賣快篩，而排隊起點在前面，我一來就發現，一堆阿姨、阿伯一早放椅子佔位，但人都不在，甚至有人為了躲太陽，躲在後面遮雨棚，而不是排在起點後，我到時也不管三七二十一，直接站在起點前面，真的看不懂這些人在幹嘛。」

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對此，一派網友認同原po所言，不禁怒道「超好笑！有些老人就覺得來位置上打個卡就是他們的了」、「不是...老人到底要快篩幹嘛？排到板凳都拿出來，看來不是排一天兩天，搞得真正需要的人買不到，人不在位子的直接忽略，有夠愚蠢」、「直接坐他椅子上，當作好心店家拿出來的」、「每次看到這種都滿頭問號」。

▲▼自行快篩（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

但也有很多人不以為然，反倒直言「但說實在的，有時候真的需要靠長輩幫忙排，我上班、天天加班又懷孕，根本來不及去排隊」、「我覺得事情不能只看表象，因為一般人這個時間都要上班。其實現在大家也很怕群聚的，有些老人家也是幫親友排的吧」、「你去排隊，那不就跟那些老人一樣了嗎？而且那些長輩搞不好是幫年輕人排啊，不要哪天你家人幫你排，換其他人檢討你父母，為什麼要囤貨」、「我家也是靠我爸一大早排才買到，這種時候蠻感謝他，我去買應該永遠都買不到吧」、「其實很多都是年輕人要上班上課不能排，才會是老人家去幫忙排的，要罵也是罵政府無能，疫情都多久了快篩還不夠。很多老人家腿腳不好，像我阿嬤70幾歲，站太久會軟腳跌倒，要排2、3小時真的很危險」。

事後，原po也解釋，「有些人搞錯方向了，我只是抱怨為啥不能好好排隊而已，沒有討厭老人的意思，說真的一條街兩樣情，對面那間藥局大家都乖乖地排隊！」

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