　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／陳建仁認了！　快篩試劑「政府準備不足」

▲入冬後冷氣團南下，北部地區降溫明顯，民眾出門皆增添衣物保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣新冠疫情持續升溫，引發國際媒體關注。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣過去以「清零」為防疫目標，近期Omicron新冠疫情爆發，引發國際媒體關注，更點出台灣防疫策略上的部分問題，其中也包括了快篩之亂。對此，前副總統陳建仁接受外媒訪問時坦言「政府在快篩試劑上準備不足。」

英國權威媒體《衛報》（The Guardian）今（9日）報導指出，曾為清零模範生的台灣當局，面對omicron海嘯，決定改採與鄰國截然不同的共存策略。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「這是台灣正確、且必然的決定！」陳建仁接受《衛報》訪問時表示，2021年11、12月多國出現Omicron確診潮時，當時他與其他學者就建議政府要開始轉向與病毒共存，而中央流行疫情指揮中心也決定，待追加劑覆蓋人數達40-45%後就推動政策，只可惜「病毒從不等人」，Omicron於3月就開始亂竄社區。

▲▼副總統陳建仁於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲前副總統陳建仁。（圖／記者李毓康攝）

報導指出，在這個階段，台灣選擇走出自己的一條道路「新台灣模式」。所謂新台灣模式，指的是承認無法阻斷Omicron傳播，但可以試著平緩疫情曲線。

所以「新台灣模式」有效嗎？陳建仁認為「是的，新台灣模式有效」，他分析這波疫情的致死率仍然極低，且超過 99.75% 的 Omicron 確診病例是輕度或無症狀的，居民生活及企業運作如常，沒有封城，也沒有恐慌。

另外，報導也點出台灣政府在防疫政策上的諸多問題，包括政策朝令夕改（Rules and regulations change almost daily）、民眾排隊搶買快篩、醫護工作超量等，更指出，日前新北市「2歲童之死」突顯出台灣根深柢固的官僚體系導致訊息連繫全盤崩潰。

面對排山倒海的指責，政府近期才開放非實名快篩買賣。對此，陳建仁強調，政府正在積極處理醫療量能問題，不過也坦言「政府並未準備足夠的快篩試劑」，儘管政府需求增加，但仍然沒有足夠的供應。

針對快篩實名制買不到的爭議，陳時中今日在防疫記者會上表示，目前每日會提供40萬人份給藥局做實名制購買，而公費快篩是地方政府統計居家隔離和確診病人需要的份量，中央都會全力支持。

陳時中強調，買不到可能是今天有50萬人要買，但目前每天只配40萬，但之後再過幾輪，壓力就會減輕了。面對相關質疑，他強調，一方面進貨也是條件之一，第二是藥局也不是整天都可以賣快篩，現在大概2到3週能讓它平衡。

▼民眾一早在藥局門口排隊等待購買快篩試劑。（圖／記者李毓康攝）

▲快篩實名制上路第二天，民眾一早在藥局門口排隊等待購買快篩試劑,新冠肺炎,居家隔離3+4新制,居家照護,疫情。（圖／記者李毓康攝）

►在家也萌翻天！少女必搶睡衣369元起

ET快訊
北市首公布！「酒駕累犯」姓名、無碼照曝光
快訊／竊盜犯停車場拒捕衝撞！警開槍仍遭脫逃
台積電慘破底「1關鍵指標」卻飆高　內行驚呼完了
賣越多賠越慘！一張防疫保單產險業驚魂：公司已岌岌可危
排快篩「直擊1亂象」怒了！　一票人戰翻：真的需要長輩
快訊／柯震東「快篩陽性」！　曬兩條線傻眼：WTF
連千毅送長瀨昆妮「清冠一號」！　罵哭她後私訊曝光
00：30路過台大！他「直擊2景象」鼻酸　網洗版淚謝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

擬開放海外寄回快篩試劑免申請　食藥署：一週內有結果

清冠一號大缺貨　彰化設金色通道PCR+開藥一條龍「這家先試辦」

何時不用再搶快篩？莊人祥：盼520前「全台每戶都有一份」

我的貴人在哪裡？ 2022下半年該抱大腿生肖公開

世新圖傳畢業展「降雨機率」　百分百深獲好評

開設兒童獨立看診快速通道　林右昌：基隆3醫院提供套餐式給藥

00前少男少女才懂！學生時代「懷念的8項流行」 下課必互尬

善耕365／疫情嚴峻時期　用遊戲機挺社福陪伴兒童分享歡樂愛

苗栗+340！18鄉鎮市「竹南84例最高」　43所學校75班停課

她取貨見驚人巧合！機率超低「後3碼也一樣」　網笑：結拜了啦

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

寶特瓶+毛巾變身泡泡蛇　4招孩子在家防疫也開心

周湯豪亂玩濾鏡「我看起來好噁心」　鬼鬼笑：長這樣不想跟你做朋友

小S母親節爆哭「今天是幸福的媽媽」　三女兒送大禮...她懺悔：不該說妳們壞話

劉德華「打赤腳+捲褲管」埋頭拖地　房間曝光...粉絲笑：天王也做家務

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

擬開放海外寄回快篩試劑免申請　食藥署：一週內有結果

清冠一號大缺貨　彰化設金色通道PCR+開藥一條龍「這家先試辦」

何時不用再搶快篩？莊人祥：盼520前「全台每戶都有一份」

我的貴人在哪裡？ 2022下半年該抱大腿生肖公開

世新圖傳畢業展「降雨機率」　百分百深獲好評

開設兒童獨立看診快速通道　林右昌：基隆3醫院提供套餐式給藥

00前少男少女才懂！學生時代「懷念的8項流行」 下課必互尬

善耕365／疫情嚴峻時期　用遊戲機挺社福陪伴兒童分享歡樂愛

苗栗+340！18鄉鎮市「竹南84例最高」　43所學校75班停課

她取貨見驚人巧合！機率超低「後3碼也一樣」　網笑：結拜了啦

台積電創近1年新低！殺到500元可能嗎？　法人曝操作建議

無尊童年照超萌！　媽媽一看嘆氣「想不透」：為什麼長大會這樣

八十八顆芭樂籽主唱狂斜槓　疫情下「收入反增」爽喊：謝謝乾爹！

華航首季營收創疫情以來次高　單季獲利28.11億、EPS 0.52元

8日全台快篩才賣一半！　他揭「快篩去哪裡」：可參考新加坡模式

樹林人快收藏！「5處共融遊戲場」有鳥巢式鞦韆、遊戲塔免費玩

傷心母親節！祖孫三代遊澎湖　6旬嬤遭無照少女撞倒搶救不治

金酒公司決策反覆衍生8400萬額外支出　監察院糾正金門縣政府

擬開放海外寄回快篩試劑免申請　食藥署：一週內有結果

副領隊陳金鋒隨一軍坐鎮！鼓勵選手：每天都是新的開始

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

生活熱門新聞

美魔女打2劑高端後半癱　雙眼失明臥床包尿布

快訊／今增12死！本土+40263例

3症狀維持三天可先快篩！6QA一次搞懂

快訊／晃很大！台北下午2點23分地震

陽性率上升解封更快　確診居家照護有望變5天

本週「強降雨時間點」出爐！雨下大又久恐釀淹水

確診者喊升3級「Omicron不像流感」

陳時中估5／20進入疫情高峰「連燒22天」

巴哈網友PO「陳時中就是賤種」　23樓神坦救援

9歲兒快篩陽快休克　母二度奔台大：等等等

本土今40263例！新北14179最多

業者拒賠「數位證明確診」　陳時中回應

沒人買？美廉社「還有25份快篩」　網曝心態翻白眼

女確診無法講話！護理師猛抓衝急診

更多熱門

相關新聞

柯請假一天　黃珊珊：在火車上開會

柯請假一天　黃珊珊：在火車上開會

全台9日新增4萬263例本土確診，台北市佔了7057例。台北市政府為因應疫情，過去都是由台北市長柯文哲或台北市衛生局召開防疫記者會，但9日卻只有台北市副市長黃珊珊出席，引發外界熱議。對此，黃珊珊回應，柯文哲很早就有請假，儘管人在火車上也有線上視訊開會。

明天開始！北市第11期疫苗供8萬多劑　開放6-11歲兒童預約莫德納

明天開始！北市第11期疫苗供8萬多劑　開放6-11歲兒童預約莫德納

澎湖+39！新增6學生確診　9校20班停課　

澎湖+39！新增6學生確診　9校20班停課　

保險業崩潰「恐被防疫保單理賠逼死」　籲政府協調！

保險業崩潰「恐被防疫保單理賠逼死」　籲政府協調！

台南緊急採購快篩試劑陸續到貨

台南緊急採購快篩試劑陸續到貨

關鍵字：

快篩本土疫情陳建仁防疫陳時中新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

美魔女打2劑高端後半癱　雙眼失明臥床包尿布

快訊／納豆出院首現身！「大家好，我回來了」

目睹納豆失禁！依依爆哭「緊抓病床求醫生救他」

台中女追撞載運晶片車！下場恐賠慘

快訊／今增12死！本土+40263例

3症狀維持三天可先快篩！6QA一次搞懂

老公家暴我！小甜甜抱2月嬰兒離家

確診一次領走20萬！防疫保單讓業者「賠到脫褲」　案例曝光

快訊／晃很大！台北下午2點23分地震

婦日搭60趟電梯　遭討13萬管理費

媽媽缺錢繳房租！14歲女兒「借她7萬5」

陽性率上升解封更快　確診居家照護有望變5天

本週「強降雨時間點」出爐！雨下大又久恐釀淹水

小貓露肚慵懶曬太陽　他近看鼻酸

確診者喊升3級「Omicron不像流感」

更多

最夯影音

更多
連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？
蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面