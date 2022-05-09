快訊／陳建仁認了！　快篩試劑「政府準備不足」

▲台灣新冠疫情持續升溫，引發國際媒體關注。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣過去以「清零」為防疫目標，近期Omicron新冠疫情爆發，引發國際媒體關注，更點出台灣防疫策略上的部分問題，其中也包括了快篩之亂。對此，前副總統陳建仁接受外媒訪問時坦言「政府在快篩試劑上準備不足。」

英國權威媒體《衛報》（The Guardian）今（9日）報導指出，曾為清零模範生的台灣當局，面對omicron海嘯，決定改採與鄰國截然不同的共存策略。

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「這是台灣正確、且必然的決定！」陳建仁接受《衛報》訪問時表示，2021年11、12月多國出現Omicron確診潮時，當時他與其他學者就建議政府要開始轉向與病毒共存，而中央流行疫情指揮中心也決定，待追加劑覆蓋人數達40-45%後就推動政策，只可惜「病毒從不等人」，Omicron於3月就開始亂竄社區。

▲前副總統陳建仁。（圖／記者李毓康攝）

報導指出，在這個階段，台灣選擇走出自己的一條道路「新台灣模式」。所謂新台灣模式，指的是承認無法阻斷Omicron傳播，但可以試著平緩疫情曲線。

所以「新台灣模式」有效嗎？陳建仁認為「是的，新台灣模式有效」，他分析這波疫情的致死率仍然極低，且超過 99.75% 的 Omicron 確診病例是輕度或無症狀的，居民生活及企業運作如常，沒有封城，也沒有恐慌。

另外，報導也點出台灣政府在防疫政策上的諸多問題，包括政策朝令夕改（Rules and regulations change almost daily）、民眾排隊搶買快篩、醫護工作超量等，更指出，日前新北市「2歲童之死」突顯出台灣根深柢固的官僚體系導致訊息連繫全盤崩潰。

面對排山倒海的指責，政府近期才開放非實名快篩買賣。對此，陳建仁強調，政府正在積極處理醫療量能問題，不過也坦言「政府並未準備足夠的快篩試劑」，儘管政府需求增加，但仍然沒有足夠的供應。

針對快篩實名制買不到的爭議，陳時中今日在防疫記者會上表示，目前每日會提供40萬人份給藥局做實名制購買，而公費快篩是地方政府統計居家隔離和確診病人需要的份量，中央都會全力支持。

陳時中強調，買不到可能是今天有50萬人要買，但目前每天只配40萬，但之後再過幾輪，壓力就會減輕了。面對相關質疑，他強調，一方面進貨也是條件之一，第二是藥局也不是整天都可以賣快篩，現在大概2到3週能讓它平衡。

▼民眾一早在藥局門口排隊等待購買快篩試劑。（圖／記者李毓康攝）