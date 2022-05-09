快篩2條線「3天後才確診」　她暈：居隔哪天開始算？正解曝光

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國內本土確診連10天破萬，居隔政策也不斷滾動調整，但由於資訊量太龐大，許多人一直搞不清楚。一名女網友從本月3日發燒、快篩到PCR確診，間隔了5天之久，不禁苦惱「10+7是從哪天開始算？」

女網友在「我是永和人」發文求解，透露5月3日發高燒，去看醫生後，吃藥就退燒了，隔天（4日）快篩陽性，6日到醫院PCR採檢，7日收到陽性通知，「這樣確診的10+7，是哪一天開始算啊？」

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問題一出，許多熱心網友紛紛留言解答，「7日PCR出來第0天，8日才是第1天，18日才算解隔離，並開始自主管理」、「PCR確診日隔天，5月8日算第1天，學校都是以此為準」、「5月7日PCR結果出來是第0天喔！往後數10+7」、「通知當日算第0天，隔天第1天」；還有人也有感直呼，「看來真的很多人都有確診，我們家是確診後才有這些問題。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林悅翻攝）

值得一提的是，PCR檢驗陽性日為5月8日起的確診者，改為7+7，但不回溯這天前的檢驗陽性者，解隔條件調整如下：

【居家照護】

距發病日／採檢日已達7天，無須採檢直接解隔，並進行7天自主健康管理

【醫院／加強版集檢所／加強版防疫旅館】

輕症確診解隔，並進行7天自主管理條件：

1.無症狀或症狀緩解

2.同時符合以下任一條件：

►2次快篩陰性，距發病日／採檢日達5天，一次快篩陰性

►距發病日／採檢日已達7天，無須採檢直接解隔

▲上述快篩限醫事人員執行，醫事人員得自採。

▲輕症解隔以「快篩」為原則，無法快篩才以PCR確認。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

【中重症住院患者】

解隔改為1次PCR，可轉出隔離專責病房：

1.症狀緩解

2.追蹤1次PCR陰性或Ct值≥30

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