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北市花1.93億採購201萬劑快篩　到貨136萬劑！還有24萬劑「被中央徵用」

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲近期為快篩劑不足槓上中央，因今年1月刪除28億元防疫預算，被藍綠議員砲轟沒超前部署買快篩，接著又被質疑，1至4月僅花53萬元採購快篩，有什麼臉罵中央。台北市副市長黃珊珊9日澄清，台北市總採購201萬4677劑快篩，金額為1.93億元，但目前到貨數為136萬劑，另有24萬劑被中央徵用。

台北市政府9日下午3時30分召開防疫記者會，由於台北市長柯文哲有其他行程，因此由台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤等人出席。

針對外界關心的快篩試劑一事，黃珊珊表示，台北市政府要嚴正請中央了解問題、正視地方需求，還有人民心聲，中央提供給台北市的所有快篩劑，目前撥發了56萬8500劑，但全部都是用在「公費篩檢」上，也就是提供給居家檢疫、居家隔離對象，不能把中央撥付的快篩劑做個別使用，「公費快篩劑就是用在公費對象上，包括居家檢疫、居家隔離。」

▲▼台北副市長黃珊珊、蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲台北副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

黃珊珊指出，台北市政府於1月緊急採購快篩劑，累計至今總計採購201萬4677劑，採購金額達到1.93億元，各個機關都有採購，主要是因為每個機關發生相關確診案時，機關必須為員工快篩，原本有十幾個機關做相關採購，但後來個別採購有狀況，最終要求消防局統一採購，最近又要下訂100萬劑，「我知道網路上很多不實消息，在此特別澄清。」

黃珊珊提及，在台北市採購的201萬4677劑快篩中，廠商說明有24萬劑無法到貨，「都是被中央徵用走了，所以到貨情況不是非常穩定。」希望中央徵用快篩劑之後，就可以趕快提供人民取得，儘管現在用配給制，但仍然讓大家在藥房排隊。

▲▼北市防疫0509。（圖／北市府提供）

黃珊珊說，地方政府買的快篩貨量無法很穩定，自己處理過好幾次「中央答應的量沒到」，例如先前中央答應北農要撥發2萬8000劑快篩，結果當天卻因為勞動節補假而沒來，使北市府只好用自己4000劑庫存給北農，「北市府自己買的快篩劑，就是要應付中央撥付貨品不足，或是來不及時，不可能等中央撥付才做。」包括教育局也採購100萬劑快篩給學童，儘管地方會購買，但中央撥付數量與地方需求「有點慢」。

針對陳時中稱北市要了12萬劑快篩，中央要給73萬劑一事，黃珊珊說明，12.5萬劑快篩是北市府於5月4日申請，現在還沒有到貨，但這12.5萬劑是5月4日至5月8日的5天需求量，當天居家隔離人數是2.5萬人，這批到現在都還沒有到；中央5月6日發文說要給73萬500劑，且會分幾天配發，但目前也還沒到，中央撥付數量會全數用在公費採檢，不會運用在台北市政府機關內。

▲▼北市防疫0509。（圖／北市府提供）

黃珊珊提到，中央目前給北市府56萬劑快篩，目前已經撥付出去，尤其是發給學校很多劑，除了居家隔離快篩劑之外，還有衛生局提供給醫療人員的快篩；現在很多地方都要求快篩陰性才可上班、上學，民眾才會如此心急，而教育局採購快篩也是出自於該原因，希望老師有狀況時先行快篩，因此花了1億9000萬元採購201萬劑快篩，到貨數為136萬劑，另有24萬劑被中央徵用。

黃珊珊強調，希望能把事情釐清，不是中央政府撥給北市府的快篩不足，而是民間快篩不夠，希望中央儘速讓市民拿到快篩，「民間跟公費是兩件事，請大家能夠釐清，不要造成更大誤會。」

最後，黃珊珊表示，一般民眾買快篩仍要實名制排隊，這是一個事實，也是人民心聲，希望中央能讓市民儘速拿到快篩劑，使市民可以正常上班、上課；另針對外傳台北市在1月至4月購買快篩劑的決標金額為53萬，但台北市決標已有1億9000萬元，「希望不要用混淆視聽方式，我們希望快篩是人民武器，請中央儘速協助人民順利取得武器。」

▲▼北市防疫0509。（圖／北市府提供）

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