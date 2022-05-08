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居隔者「借住親友家」惹議　柯文哲：仍要維持一人一室

▲▼柯文哲赴大安區級關懷中心視察。（圖／北市府提供）

▲柯文哲視察大安區級關懷中心。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲7日宣布多項防疫措施，包括居家隔離改由確診者住家裡，原本同住全家人請前往親友暫住，以減輕防疫旅館壓力。不過，柯文哲8日強調，借住親友家也屬於居家隔離，確診者留在家需要一人一室，借住親友家也得一人一室。

柯文哲7日在防疫記者會中提及，居家隔離由確診者住在家、同住家人暫時居住親友家中，但外界質疑，同住家人也屬於「居家匡列」對象，如何居住在親友家中？使柯文哲8日上午視察大安區級關懷中心時回應，「這個要講清楚，不然大家會誤解。」

柯文哲說明，確診者盡量留在家中，當然要一人一室，但台北市常有2人租1間套房，這樣當然不能一人一室，所以被匡列者就住在親友家裡，但原則上也要一人一室，「如果親戚家裡有比較多空房間，大家幫忙一點。」

柯文哲強調，民眾不要誤會，如果被匡列的話仍屬居家隔離，必須要一人一室，不能反造成疫情擴散，「昨天我沒講清楚，留在家要一人一室，很難一人一室就看有無親友可讓你一人一室，畢竟仍有傳染風險。」僅是把風險簡單處理掉，不要一下子就住到防疫旅館、醫院，「留在家是一人一室，借住親友家也是一人一室。」

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