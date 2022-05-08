單日增12死創新高「有6人沒打疫苗」　中重症+118人！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增12人死亡，中重症增118人。12名死亡個案年齡在60歲到90多歲，5男7女，其中有6人沒有打疫苗。

新增118中重症中，有106人是中症、12人是重症，重症個案中有4人是30~60多歲，3人沒打疫苗，重症最年輕個案是30多歲女性，有先天性疾病跟神經系統疾病，新冠肺炎併呼吸衰竭，目前在加護病房使用呼吸器跟瑞德西韋。

截至今年1月到5月總共累計288515例本土個案，其中有287808人屬於輕症或無症狀，占99.75%，中重症累計707人，其中有606人是中症，101人是重症，累計144人已解隔離。

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▲▼指揮中心5/8公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

另外，國內日前已經取消實聯制，居家隔離也放寬為3+4，居家檢疫則縮短為7+7，指揮官陳時中也宣布自5/8零時起，調整密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場及學校採自主應變，取消居家隔離者電子圍籬措施。

而在居家照護方面，5/8起檢驗陽性者，距發病日、採檢日達7天，無需採檢就可直接解隔，並進行7天自主健康管理，等同於讓居家照護從「10+7」改為「7+7」。指揮官陳時中強調，該政策不溯及既往，5/7日以前確診的舊案，依然要在家待滿10天，快篩陰性才可進入自主健康管理。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）