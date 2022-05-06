快訊／本土+36168！「6縣市病例破千」　新北增1.2萬例最多

記者嚴云岑／台北報導

本土病例破再創新高！中央流行疫情指揮中心今（6）日公布新增3萬6168例本土病例，6縣市病例破千，新北增加1萬2066例最多，其次分別為台北7716例、桃園6271例、台中1890例、高雄1737例與基隆1427例。確診個案中，另新增87例中重症病例，重症11人中有10人死亡。

指揮中心表示，今日新增之36,168例本土病例，為17,454例男性、18,699例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(12,066例)、臺北市(7,716例)、桃園市(6,271例)、臺中市(1,890例)、高雄市(1,737例)、基隆市(1,427例)、臺南市(923例)、宜蘭縣(686例)、新竹縣(577例)、彰化縣(448例)、屏東縣(431例)、雲林縣(384例)、花蓮縣(382例)、新竹市(348例)、苗栗縣(255例)、臺東縣(169例)、南投縣(166例)、嘉義縣(130例)、嘉義市(103例)、澎湖縣(39例)、連江縣(13例)、金門縣(7例)，相關疫情調查持續進行中。

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指揮中心指出，今日新增10例本土病例死亡個案，為4例男性、6例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於今(2022)年4月21日至5月3日，死亡日期介於4月29日至5月2日。

▲指揮中心公布5/6確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。