確診後無家可歸　學生控東海大學...「趕人」竟變「感人」新聞

記者游瓊華／台中報導

全國本土確診個案直線上升，各大學也傳出不少學生確診，但立委黃國書接獲東海大學學生投訴，指校方一旦得知住宿生確診，就把確診者與密切接觸者視為病毒，要把學生趕出宿舍，對外卻告訴媒體是將2者留校照顧的「感人」新聞。

▲確診住宿生趕出學校，東海學生控校方「感人」變「趕人」。（圖／記者游瓊華攝）



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不僅東海大學，包括元智大學、北科大等都有學生投訴，校方得知有住宿生確診，不管有沒有落腳處或是家長能否接送，竟把學生趕出宿舍，甚至有孩子竟晚上被鎖在宿舍外，沒有水喝、無法上廁所。

▲確診住宿生趕出學校，東海學生控校方「感人」便「趕人」。（圖／民眾提供）



學生會長呂紹齊說，東海大學在5月4日發布新聞，鼓勵健康住宿生返家，將宿舍空間留給無法返家的確診生、居隔生，讓他們以校為家，學校安排階段性線上教學計畫，卻沒有向校內師生公告，人人都擔心是否會無預警被趕出校園，人心惶惶，且有居隔學生向他們反映，校方竟要求他們不能洗澡，快篩陰性才能解隔，卻要學生自己想辦法取得快篩劑，學生心寒，覺得被校方當成病毒。

民進黨立委黃國書、台中市議員何敏誠服務處執行長何昆霖連袂召開「調度隔離檢疫宿舍，不該讓學生流浪街頭」記者會，黃國書說，學校不應在無法確認學生住所前，強制將健康住宿生移出宿舍，教育部不應只被動接受各校申請造冊希望接洽的旅館，應積極與交通部共同提供可住宿的旅館名單給學校接洽。

教育部高教司回應，教育部已公告對學校宿舍改為檢疫宿舍，每床提供台幣5000元補助，補助經費可提供學校清消宿舍、協助學生移宿行李打包，返家防疫計程車資、健康學生暫住校外旅館等，教育部會調查是否據實核銷。

東大公關室主任黃兆璽回應，疫情爆發初期，校方配合中央防疫政策，先鼓勵確診者、密切接觸者返家，後來發現有些學生臨時走不了，校方討論提出以校為家措施。他表示，確診生分配在校內的接待所，空出三棟樓讓居家隔離者進駐，可使用衛浴，但僅能在同層活動，清楚分流健康生、確診生以及居隔者。

東大表示，5月6日共掌握71間房間，可供確診生與密切接觸學生使用，全校確診人數目前79人，隨疫情擴大，會持續鼓勵健康住宿學生返家，紓解無法回家的確診住宿生與密切接觸學生的住宿壓力。同時校方將配合教育部5日公布最新政策，實施遠距教學的課程得延長至學期結束。