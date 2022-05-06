快訊／暴增10死！今本土狂飆3萬6168例、境外增45例

記者洪巧藍／台北報導

本土病例連兩天突破3萬！中央流行疫情指揮中心今（6）日公布新增3萬6168例本土個案，持續創新高，另增45例境外移入，確診個案新增10例死亡。

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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新增的本土病例再創歷史新高，根據指揮中心資料，全台22縣市都有個案，6縣市個案破千，當中新北市連三天突破萬例，單日確診1萬2066例，接著依序是台北市7716例、桃園市6271例、台中市1890例、高雄市1737例、基隆市1427例。

▲指揮中心公布5/6確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

新通報87例中重症個案，當中中症76人、重症11人；重症中有10人死亡。死亡個案大多超過60歲，6人簽署DNR(不施行心肺復甦術)，但有1人僅有30多歲，值得注意的是，他被人發現家中昏迷，送醫急救無效採檢陽性，死後確診，調查其有泌尿道結石慢性病史，沒打疫苗，死因為COVID-19合併急性呼吸衰竭。

重症個案還有1名國小學童，是小於10歲男性，本身有心血管疾病、心臟病，神經系統疾病等慢性病，染疫之後呼吸窘迫，在加護病房使用呼吸器、瑞德西韋藥物。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。