3類人快篩陽性即確診　侯友宜：再放寬才能守住PCR量能

記者黃翊婷／綜合報導

指揮中心5日宣布居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象使用家用快篩檢測陽性，就認定為確診個案，新制將在5月12日上路。對此，新北市長侯友宜表示，樂見中央願意跨出一小步，但希望最後一大步可以放寬更多適用對象，將目標鎖定在中重症個案，確保PCR量能和人力。

▲侯友宜呼籲中央，快篩陽性即確診應該放寬更多適用對象。（圖／翻攝自ETtoday直播）

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指揮中心5日公布修訂新冠肺炎之病例定義，新增確診病例條件為「居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象使用家用快篩檢測陽性，且經醫事人員確認，即為確診」。另外，若居家隔離或檢疫對象在居隔、自主防疫或檢疫期間快篩陽性，要遵守以下3點：

1、不可外出，可使用「健康益友」APP或聯繫所轄衛生局安排，透過遠距醫療或視訊方式，由醫師確認快篩結果進行評估且通報。

2、後續由地方政府衛生局依「確診個案收治分流原則」，請個案於住家或其他指定處所進行居家照護或隔離治療。

3、民眾或評估醫師對於快篩陽性結果如未有共識或有疑義，仍可通知衛生局安排PCR採檢。

▲修訂的新冠肺炎之病例定義。（圖／指揮中心提供）

不過，對於中央的新政策，新北市長侯友宜表示，樂見中央願意跨出一小步，但考量到未來PCR量能負擔會越來越重，醫事人員也會承受更多的壓力，希望中央最後一大步可以放寬更多適用對象，將目標鎖定在中重症以及確診個案，確保PCR量能和人力。

對於快篩陽性即確診的認定，開業醫師林應然也表明擔憂，「可能會有技術上問題」，因為現在已有百萬人保防疫險，很難透過視訊檢查確認「兩條線」就予以認定確診，應該還是會要求在醫師監督下再做一次；若個案家中剛好沒有快篩試劑，也可以請家人到診所領取，診所可以在快篩盤上做記號辨別真偽，以利於精準通報。