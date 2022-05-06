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全球新冠肺炎2年「奪走1490萬條人命」　逼近官方通報3倍

▲▼歐洲,葡萄牙,新冠肺炎,新型冠狀病毒。（圖／路透）

▲世衛表示，截至2021年底，和COVID-19相關的超額死亡人數為1490萬人。（圖／路透）

文／中央社

世界衛生組織（WHO）5日公布最新報告估計，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在2020到2021年的兩年期間奪走1330到1660萬條人命，這個數字是近乎可直接歸因死於COVID-19人數的3倍。

世衛這份外界期盼已久的疫情造成總死亡人數評估報告，也包括受到疫情連鎖效應影響死亡的人數，終於讓外界對這波疫情危機所帶來更廣泛的衝擊，提供了一個數據。

世衛在聲明中表示：「世衛最新評估數據顯示，在2020年1月到2021年12月31日期間，直接或間接和COVID-19疫情相關總死亡人數約為1490萬人（介於1330萬到1660萬之間）。」

這些數據計算了因為疫情危機導致的所謂超額死亡。世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示：「這些發人深省的數據不但指出疫情造成的衝擊，也凸顯所有國家必須投資打造更具韌性的公衛系統，俾以在危機期間維持必要的公衛服務，其中包括更強勁的公衛資訊系統。」

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

世衛表示，截至2021年底，和COVID-19相關的超額死亡人數為1490萬人。而在2020年1月到2021年12月期間，直接歸因於COVID-19的官方死亡人數，並且向世衛通報的數據為540多萬人。

世衛的超額死亡人數反映了COVID-19病歿人數，以及因疫情間接死亡，其中包括因為疫情大流行，醫院不堪負荷無法取得醫療服務而送命者。這個數據同樣也反映疫情期間減少的死亡人數，像是封城措施期間，交通事故風險降低。

不過，這些數據也遠高於官方統計數據，因為有些國家沒有適當通報死亡病例。世衛表示，即使在疫情前，全球10起死亡案例中約有6例未登記。

世衛2020年1月30日宣布COVID疫情是國際公共衛生緊急事件。世界各國在2020到2021年通報542萬起COVID死亡病例，截至今天為止，全球死亡病例來到624萬，當中包括2022年的死亡病例。

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