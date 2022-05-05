多金女婿超寵妻！1031萬霸氣交丈母娘被領光　3年後離婚全沒了

▲彰化地方法院。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名賴男寵妻，用保單去貸款買房，還把自己的印章存摺都交給丈母娘保管，夫妻倆產下1女後，3年情斷離婚，男方發現帳戶的現金1031萬全被提領一空，連生活費也沒有，賴男氣得對丈母娘提告，要求返還527萬「不當得利」，彰化地方法院認為，是謝男委由岳母處理買房，駁回謝男之訴。

據判決書內容指出，賴男與妻子於2017年2月結婚，2人育有1女，賴男為保妻女生活穩定，婚後積極投資理財，購買17個投資型保單，把存摺、印章、不動產所有權狀上繳給丈母娘，存10,313,824元至帳戶內。

法官調查，賴男決定出售舊房、「要請媽媽（丈母娘）幫忙，幫忙將新興街房子賣掉再買一間新的」等語，可證賴男確有委託丈母娘買屋的事實，且賴男自認於2018年10月1日將其舊房地設定抵押500萬元，以支付購買新屋價款之事實。

丈母娘說，女婿自己決定為了家人買那麼多保險，買賣房子委託她處理，也是出自他的決定，她無法左右女婿的意志，她沒有獲得任何不當得利，更無侵權情事。

法官認為，該新屋的所有權人應為原告，然迄今為止，舊屋並未售出，且新屋所登記之所有權人卻是妻子，則本件所涉購買之新屋，要與上開授權書無關，賴男既然委託丈母娘賣舊屋買新屋，新屋所有權人又是其妻子，如果這非賴男所意，理應提出反對，若是「不當得利」，也應提出自己有何損失，但賴男均未提出舉證或陳述，因此原告所提返還527萬元，沒有道理，駁回原告之訴。