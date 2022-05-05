第一個染疫的地方首長康復　彰化市長林世賢：不用恐慌

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市長林世賢是全台首位染疫的地方行政首，4/21日因出現喉嚨不舒服PCR陽性確診，經過10日來的治療已經康復，今天第一個公開行程他到彰化基督教醫院大門廣場致贈康乃馨，並以過來人現身說法籲請大家，即使他開過刀拿過1/6的肺部染疫也不用恐慌，因為絕大多數都是輕症，且99.9%都可完全復原。

▲彰化市長林世賢染疫康復。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

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林世賢於4月21日，出現喉嚨痛與咳嗽等症狀，隨即前往醫院作快篩與PCR檢測，都顯現陽性確診輕症，之後展開為期十天的隔離居家照顧，目前身體已完全康復，今天是他康復後第一場的公開活動。

▲彰化市長林世賢染疫康復到彰基獻花。（圖／記者唐詠絮翻攝）

由於5月8日就是一年一度的母親節，緊接著5月12日為護師節，兩大深具意義的節日即將到來，林世賢特別於今日上午10點多，前往彰化基督教醫院大門廣場前，向目前正忙於幫助病人對抗疫情的護理師們致意提前賀節，並獻上康乃馨。

除了向護理人員們獻花致謝外，林世賢說，他自己肺部曾開過刀，是高風險族群，但這波疫情確診者絕大多數都是輕症，只要配合衛生單位的防疫政策，萬一自己或家人確診也不用太驚慌，多注意身體狀況並小心重症徵兆；並強調，會擊垮我們的是恐慌，不是病毒，做好個人防護，讓數字緩步上升，才能確保醫療量能，讓我們一起再次平安度過難關。