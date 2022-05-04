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坎坷吸毒女！結婚又離婚30次淪街友　嫁5老公3個還在關

▲坎坷女嫁過5丈夫淪為毒蟲。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲坎坷女嫁過5丈夫淪為毒蟲。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名林姓女子(49歲)涉毒很深因此成為街友，自稱結婚、離婚30次，嫁過5個丈夫，有3個犯案在關，剛出獄的汪姓老毒蟲(70歲)，見到久違不見的林女犯毒癮，就免費提供給她毒品，要擔任高職校車司機的黃男去買毒、住家提供給陳姓前女友等多人吸毒，簡直就是吸毒樂園，去年被警檢一舉查獲。

彰化地院日前審結，汪男犯轉讓禁藥罪，累犯，處有期徒刑4月、犯幫助施用第二級毒品罪，累犯，處有期徒刑3月、負責跑腿的黃男幫助犯施用第二級毒品，處有期徒刑4月，另外檢方也對林女申請觀察勒戒，她提出抗告也被法院駁回。

依據判決書內容指出，林女有施用毒品的惡習，曾接受過觀察勒戒，她向法官供稱，結婚又離婚加起來差不多30次，嫁了4、5個老公，其中有2、3個都還在關、還承認「我識汪男7、8年了，我都叫他哥哥，他對我很好」，因為害怕警察抓，常去汪男家住，一次都會住3天，但林女說話顛顛倒倒，檢察官偵訊時承認向汪買毒品，法院時又否認有買毒、施用毒品。

林女向審判長自述曾經在外流浪、當過街友，曾經被強制住在精神病醫院數年，又經常去找汪男求助，住過汪男家中，有時沒錢買三餐，只好吃香蕉，法官認為以林女的生活狀況，應該是沒有能力購買毒品，如果是向汪男求助，由汪提供一點毒品給林女施用，應該符合兩人的真實生活情況。

汪男在檢察官偵訊中自白中指出，「我有請她（林女）沒有賣她」、「趕不走其他人，也不敢得罪別人，有時沒有東西吃，會去賭博店向黃男拿便當吃，所以我不好意思趕他」，否認蓄意提供住處給眾人吸毒，黃男擔任高職校車司機，平日開遊覽車，寒暑假期間，黃男若閒閒無事時，常常去汪住家聊天打發時間。

汪男有多次因為毒品入監多次的記錄，法官審酌，汪男無視政府反毒政策及宣導如無物，欠缺法治觀念，轉讓及助長毒品流通，又因提供自家讓吸毒朋友群聚，助長朋友施用毒品惡習，甚至造成人民生命健康受損之成癮性及危險性，依轉讓禁藥罪判刑4月，及幫助施用第二級毒品罪判刑3月。

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