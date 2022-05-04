快訊／彰化+312！中壯年佔7成　即日起快篩陽才能接受PCR

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府公布今天新增312確診案例，高中以下學校及補習班有126班停課，衛生局長葉彥伯指出，這波疫情有一個很大的特色，青壯年族群幾乎占6到7成，為了保持醫療量能，疏緩急診篩檢人潮，即日起彰化縣暫停受理「無症狀，未經快篩民眾」的CPR採檢作業。

▲彰化5月4日防疫說明。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

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依據教育處統計，彰化縣停班停課狀況，暫停實體課程7天 (3所高中6班、9所國中15班、34所國小58班、1所幼兒園全園7天、18所幼兒園19班、1課後照顧中心1班、16家補習班16班)、預防性停課7天(1所國小55班)、預防性停課1天(1所國中1班、3所幼兒園3班)改採線上課程。

衛生局長葉彥伯指出，「重症清零 輕症控管」，彰化縣雖然個案數持續增加，有破千人的準備，依據國外統計，Omicron7成無症狀、重症佔0.2%，只有4%需要住院，2成5輕症，非高風險個案，無症狀免採檢，為保全醫療量能，經過疫情調查先對接觸者採檢，再將輕重症做分流，輕者居家照護，重症者住院治療。

葉局長說，這波疫情有一個很大的特色，青壯年族群幾乎占6到7成，原因是感染的途徑先從社交場所得到後，把病毒帶回家，傳染給孩子，小孩到學校再傳染給同班同學。目前最應關切的是65歲以上長者，是重症的高風險族群，雖然只有佔大約7%，但還是要高度警戒。

▲▼彰化5月4日防疫說明。（圖／彰化縣政府提供）