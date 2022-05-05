　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

今迎立夏！　古人在這天「吃狗、秤體重」　

▲▼ 立夏 。（圖／翻攝 新華社、百度）

▲ 迎接立夏傳統飲食，「立夏飯」 。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

準備和春天說再見了嗎？今（5日）是二十四節氣裡的「立夏」，也是進入夏季的第一個節氣，還有許多好玩習俗。依照古時候人們必須在立夏「秤量體重」，傳說秤了體重之後，大家就不會在夏天消瘦，病痛也不會纏身。另外，還有吃「立夏狗」都是十分有趣的飲食習俗，帶您一塊來揭秘。

皇帝迎立夏「祭天、吃冰棒」

首先，二十四節氣裡的「立夏」有什麼重要意義？古時農諺中有「立夏看夏」的說法，當立夏的時候，夏天要收的農作物已經進入到了生長後期，基本大局已定，收成如何在立夏這一天就能看出來。

因此，作為農耕社會的中國非常重視立夏這一節氣。每逢立夏日的到來，皇帝和臣子穿上一身朱色的禮服，配上同色的玉佩、馬匹、車旗，在皇帝率領下來到京城的南郊，舉辦迎夏儀式，表達對豐收的祈求和期望，儀式結束後就會指派眾多官員趕往各地勉勵農民們努力耕作，大家都能過上一個吃飽穿暖豐收年。

明代對於立夏慶祝也很特別，皇帝會派掌管冰政的淩官將上年冬天儲存的冰從地窖中挖出來，把大塊的冰分割成小塊，再由皇帝賞賜給各位官員，民間百姓會喝冷飲來降溫、消暑。

▲▼ 立夏 。（圖／翻攝 新華社、百度）

▲ 迎接立夏要秤體重 。（圖／翻攝 百度）

立夏習俗「秤體重」

通常夏天酷暑會影響食慾，大部分的人因此消瘦，甚至以影響健康。古時候的人們在立夏定下了「秤體重」的習俗，傳說吃完中飯去秤體重，不會在夏天消瘦，病痛也不會纏身。

至於古時候怎麼人們量體重？根據歷史記載，村口處架上一桿大秤，秤鉤懸掛著一把凳子，大人小孩都輪流坐到凳子上秤重，專門的司秤人要一邊打著秤花，一邊講著重量和吉利話，秤老人要祝長命百歲，秤姑娘祝找個好婆家，秤孩子則是祝福考上狀元當大官。

有些地方的人們會把體重記錄在家中的牆壁上，等夏天結束後再秤一次，兩者相加對比，問一體重掉太多，必須在秋天通過「貼秋膘」補回來。

▲▼ 立夏 。（圖／翻攝 新華社、百度）

▲ 杭州臨平區塘棲古鎮獨家特色製作「立夏狗」 。（圖／翻攝 百度）

傳統食俗「立夏狗、立夏飯」

每逢立夏，每個地方村民們用不同方「食俗」迎立夏，比如，搭土灶、生火，燒野米飯（又稱烏米飯），醃灰鴨蛋（咸鴨蛋），做米塑「立夏狗」等。

杭州臨平區塘棲古鎮獨家特色製作「立夏狗」，用米粉捏成小狗蒸熟給孩子吃，寓意身體健康。還有的父母給孩子繫上用五色線編好的「疰夏繩」，代表消除暑氣健康。

「立夏飯」選用赤豆、綠豆、黃豆、黑豆和青豆，這五種顏色的豆子和大米蒸熟後食用。立夏飯也被稱為「五色飯」，寓意五行達到平衡自然，更加健康。

江浙一帶居民則是做「烏米飯」，採用烏樹葉煮的湯浸泡糯米後蒸熟，蒸好的烏米飯油亮清香，吃的時候可以拌上白糖或是配上醬菜，傳說吃完後不用擔心夏天被蚊蟲叮咬。

另外，古有諺稱「立夏胸掛蛋，孩子不疰夏」，因為夏日的炎熱導致身體出現乏力、消瘦、厭食等情況，小孩尤為容易患上疰夏，但如果立夏這天給孩子胸前掛上雞蛋，孩子就不會得疰夏。

►碗盤超乾淨！「紫外線殺菌＋烘乾」一機搞定

ET快訊
火鍋店老闆常搞失蹤！　她嬌喘：太深我不行了
1700萬份快篩沒了！　他怒嗆1類人「沒立場再靠腰買不到」
快訊／男大生闖進女宿！　猛割女同學脖子噴血
51歲阿姨曬「巨胸辣照」！　影片IG遭刪…網一看懂了
連千毅慘了！害警政署被電飛　極密掃黑內容曝光
快訊／快篩難買！柯文哲曝殺招「上呼吸道症狀急門診」當場快篩
快訊／10縣市列高風險區！　增2縣市納入
快篩進口挨批圖利　陳時中怒：不給台灣賺不是鬼更大
快訊／PLG職籃5人確診！　國王、鋼鐵人都爆疫情
羅志祥突宣布喜訊！　出道28年「謝謝你們的陪伴」
拿7000元大禮！　母親節炫「毛孩深情合照」賺大獎
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

趁封城一包水餃喊價800元！上海外送員「爽賺13萬元」被抓了

大連2輛有軌電車「驚悚撞擊」慘照曝！現場有人被抬出　官方通報

今迎立夏！　古人在這天「吃狗、秤體重」　

上海1800家重點企業復工率逾7成　強調對復工條件「沒必要加碼」

美SEC再開鍘！京東、bilibili等88家中概股被列入「預摘牌名單」

陸央行增千億再貸款額度　支持煤炭開發、煤電企業保供

港防疫再鬆綁！　 非港人士今入境可申請「臨時疫苗通行證」

1歲半男嬰異物卡喉…傳「無PCR遭拒診」拖9hrs亡！醫院院長被免職

大陸今增5038例！北京+50例「關閉60多個地鐵站」　上海今增13死

6成玫瑰新品種來自玉溪　雲南花卉吸引外商投資

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

再增5死！今本土飆28420例　新北首次「單日突破萬例」

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

媽玩遊戲黏人柴狂討摸　牠鑽懷裡猛蹭：快理我

趁封城一包水餃喊價800元！上海外送員「爽賺13萬元」被抓了

大連2輛有軌電車「驚悚撞擊」慘照曝！現場有人被抬出　官方通報

今迎立夏！　古人在這天「吃狗、秤體重」　

上海1800家重點企業復工率逾7成　強調對復工條件「沒必要加碼」

美SEC再開鍘！京東、bilibili等88家中概股被列入「預摘牌名單」

陸央行增千億再貸款額度　支持煤炭開發、煤電企業保供

港防疫再鬆綁！　 非港人士今入境可申請「臨時疫苗通行證」

1歲半男嬰異物卡喉…傳「無PCR遭拒診」拖9hrs亡！醫院院長被免職

大陸今增5038例！北京+50例「關閉60多個地鐵站」　上海今增13死

6成玫瑰新品種來自玉溪　雲南花卉吸引外商投資

玄彬、孫藝真登記了！夫妻被爆現身江南區廳　路人目擊：哇不得了

峮峮大膽動手黃大煒！孫協志「妳是演藝圈唯一敢的」

鄭家純勸青壯年男「送月事女熱敷墊」被嗆：自己買！回一句話電爆

明天開喝！手搖飲連8天「指定飲品買1送1」　奶蓋紅、冬瓜青都有

LIVE／估今日本土破3萬例　陳時中最新說明

北韓又發射彈道飛彈　外交部譴責：台灣將促進區域和平

人力一下少7人！急診醫護「連上12小時」崩潰：不如自己確診算了

快訊／苗栗醫專學生虐殺倉鼠「吊天花板再用熱水燙」　學校回應了

副機長飛一半認了「最後考試還沒過」　全機嚇壞！維珍航空急折返

好心請大學校方關切「發燒學生」　竟然被依散布疫情謠言移送

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

大陸熱門新聞

雲霄飛車卡77m高空　18人受困「步行下軌道」

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪

和尚玩抖音　狂按5萬正妹讚被抓包

長三角台胞子女轉戰南方考大學

唐朝最精美鳳冠鑲370顆寶石 25歲公主或難產芳華早逝

男嬰異物卡喉無PCR遭拒診　拖9hrs身亡

寵物小龍蝦被下鍋！男童淚崩後「真香了」

大陸日增5038例！北京關閉60多個地鐵站

今迎「立夏」吃狗、秤體重　

港警「換槍計劃」淘汰美製點三八左輪手槍 傾向配置中國製手槍

上海：1800家重點企業復工率超過7成

跳劉畊宏毽子操突腹痛！12歲妹慘輸卵管切除保命

封城一包水餃喊價800元！外送員爽賺13萬元

SEC再把88家中企納入下市風險名單！京東、bilibili入列

更多熱門

相關新聞

今立夏4禁忌！觸犯這點「恐惹怒神明」衰整年

今立夏4禁忌！觸犯這點「恐惹怒神明」衰整年

今（5）天是24節氣中的立夏，代表夏季即將到來，意即氣溫將明顯升高、雷雨增多，農作物進入旺盛生長季，但此時也有一些習俗和禁忌需注意。清水孟國際塔羅小孟老師就提醒大家，立夏須注意2個習俗與4項禁忌，其中兩件事若是不小心觸犯，可能觸怒神明，嚴重的話導致前途一片黑暗，因此要特別小心！

「立夏」節氣7生肖財運旺到爆！

「立夏」節氣7生肖財運旺到爆！

立夏後「5生肖財運旺爆」！

立夏後「5生肖財運旺爆」！

立夏4禁忌！觸犯這點「恐惹怒神明」衰整年

立夏4禁忌！觸犯這點「恐惹怒神明」衰整年

立夏仍缺水！玉山半數山屋無水　山友須自行因應

立夏仍缺水！玉山半數山屋無水　山友須自行因應

關鍵字：

立夏立夏飯立夏狗秤體重

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊丞琳痛心曝「Yumi過世」了！　死訊藏3個月

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

影帝小舅子跌下30公尺高坡身亡！

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

快訊／哏圖女孩驚傳輕生！得年16歲

羅志祥突宣布喜訊！出道28年「謝謝你們的陪伴」

機車「車頭朝外停」會被罰錢？

莉婭懷孕3月「好想跟你上床」4願望調情謝和弦！

男友每天早上準時傳3字　她拆穿「外掛」真相

打3劑BNT重症！20多歲女染疫6天敗血症亡

余秉諺解隔離玩車震！

警政署被電飛　對連千毅之亂「軟得像麻糬」

20多歲女染疫6天亡！李秉穎示警「1重症前兆」快就醫

快篩1條線「睡醒變2條」嚇瘋！醫嘆：我也是　8個字解答了

20多歲女打滿3劑仍重症死　醫揭6不尋常症狀

更多

最夯影音

更多
男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽
一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面