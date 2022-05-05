今迎立夏！　古人在這天「吃狗、秤體重」　

▲ 迎接立夏傳統飲食，「立夏飯」 。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

準備和春天說再見了嗎？今（5日）是二十四節氣裡的「立夏」，也是進入夏季的第一個節氣，還有許多好玩習俗。依照古時候人們必須在立夏「秤量體重」，傳說秤了體重之後，大家就不會在夏天消瘦，病痛也不會纏身。另外，還有吃「立夏狗」都是十分有趣的飲食習俗，帶您一塊來揭秘。

皇帝迎立夏「祭天、吃冰棒」

首先，二十四節氣裡的「立夏」有什麼重要意義？古時農諺中有「立夏看夏」的說法，當立夏的時候，夏天要收的農作物已經進入到了生長後期，基本大局已定，收成如何在立夏這一天就能看出來。

因此，作為農耕社會的中國非常重視立夏這一節氣。每逢立夏日的到來，皇帝和臣子穿上一身朱色的禮服，配上同色的玉佩、馬匹、車旗，在皇帝率領下來到京城的南郊，舉辦迎夏儀式，表達對豐收的祈求和期望，儀式結束後就會指派眾多官員趕往各地勉勵農民們努力耕作，大家都能過上一個吃飽穿暖豐收年。

明代對於立夏慶祝也很特別，皇帝會派掌管冰政的淩官將上年冬天儲存的冰從地窖中挖出來，把大塊的冰分割成小塊，再由皇帝賞賜給各位官員，民間百姓會喝冷飲來降溫、消暑。

▲ 迎接立夏要秤體重 。（圖／翻攝 百度）

立夏習俗「秤體重」

通常夏天酷暑會影響食慾，大部分的人因此消瘦，甚至以影響健康。古時候的人們在立夏定下了「秤體重」的習俗，傳說吃完中飯去秤體重，不會在夏天消瘦，病痛也不會纏身。

至於古時候怎麼人們量體重？根據歷史記載，村口處架上一桿大秤，秤鉤懸掛著一把凳子，大人小孩都輪流坐到凳子上秤重，專門的司秤人要一邊打著秤花，一邊講著重量和吉利話，秤老人要祝長命百歲，秤姑娘祝找個好婆家，秤孩子則是祝福考上狀元當大官。

有些地方的人們會把體重記錄在家中的牆壁上，等夏天結束後再秤一次，兩者相加對比，問一體重掉太多，必須在秋天通過「貼秋膘」補回來。

▲ 杭州臨平區塘棲古鎮獨家特色製作「立夏狗」 。（圖／翻攝 百度）

傳統食俗「立夏狗、立夏飯」

每逢立夏，每個地方村民們用不同方「食俗」迎立夏，比如，搭土灶、生火，燒野米飯（又稱烏米飯），醃灰鴨蛋（咸鴨蛋），做米塑「立夏狗」等。

杭州臨平區塘棲古鎮獨家特色製作「立夏狗」，用米粉捏成小狗蒸熟給孩子吃，寓意身體健康。還有的父母給孩子繫上用五色線編好的「疰夏繩」，代表消除暑氣健康。

「立夏飯」選用赤豆、綠豆、黃豆、黑豆和青豆，這五種顏色的豆子和大米蒸熟後食用。立夏飯也被稱為「五色飯」，寓意五行達到平衡自然，更加健康。

江浙一帶居民則是做「烏米飯」，採用烏樹葉煮的湯浸泡糯米後蒸熟，蒸好的烏米飯油亮清香，吃的時候可以拌上白糖或是配上醬菜，傳說吃完後不用擔心夏天被蚊蟲叮咬。

另外，古有諺稱「立夏胸掛蛋，孩子不疰夏」，因為夏日的炎熱導致身體出現乏力、消瘦、厭食等情況，小孩尤為容易患上疰夏，但如果立夏這天給孩子胸前掛上雞蛋，孩子就不會得疰夏。