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「立夏」節氣7生肖財運最旺！屬猴順風順水，氣勢大漲停不下

文／命理老師 邱彥龍

週四5月5日即將進入2022年的立夏節氣，代表夏天的腳步已近，民間習俗有「立夏補老父」在這天為高齡老父涼補的說法。也有一說，立夏青蛙不叫，代表今年夏天雨水會比較多。國際天星風水命理專家邱彥龍則指出，有七個生肖5月5日到5月21日立夏期間財運會很旺，投資爽賺且有貴人相扶持。

▲荷花 。（圖／翻攝免費圖庫unsplash）

▲立夏節氣。（圖／unsplash）

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（5/5-5/21）財運最旺七個生肖，分別是：

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Top7 ： 虎

屬虎的朋友，若能在這段期間，多與家人、親朋好友、合作夥或客戶餐飲聚會，困難就有機會得到解決或因而尋求到可以讓事業工作順利的好主意。

Top6 ： 羊

屬羊的朋友，立夏期間會建議多去參加課外學習或宗教活動，可以讓之前積累的名氣與流量變成對自己有利的社會地位，但要注意的是，之前如果累積的只是包裝來的虛名，則這段期間容易被戳破中斷。

Top5： 鼠

屬鼠的朋友，在這段期間，事業、財運都會有好的進展，會有貴人主動協助，且賺錢的第六感很強，容易心想事成，建議屬鼠的人，立夏期間多想想一些正能量的事，好運就會跟著旺旺來。

▲屬鼠朋友這段期間，事業、財運都會有好的進展。（圖／免費圖庫Pixabay）

Top4 ： 豬

屬豬的朋友，在這段期間，事業、財運超強、衝勁十足，會有老天爺幫忙帶來好磁場，彷彿有種無形的力量在指引你方向，只要多多祈福或善用目前的好運，人緣會更好。記住笑口常開，財運自來。

Top3 ： 兔

屬兔的朋友，立夏期間偏財運特別好，不但邊做邊玩，還能有收入，尤其是從事網路行銷、網紅、直播…等行業的人，事業財運會向上三級跳，但要小心這段期間身體容易發炎，賺錢、身體要兼顧！

▲屬兔朋友，偏財運特別好（圖／記者張一中攝）

Top2 ： 龍

屬龍的朋友，立夏期間工作運很旺，只要想拓展的都可以順遂，同時也會遇到心儀的對象或同事追求。事業方面有如神助，可把握好運的時機，讓自己火力全開。

Top1 ： 猴

屬猴的朋友，事業準備大展身手吧，立夏期間貴人與天助已經到位，順風順水的時機來臨，不但有升官發財的氣勢，也會有名氣運，請把握住這段人氣大漲的好時機。

另外，邱彥龍老師也提醒，土星持續在水瓶座發威，災難攪局，利益之爭或感情糾紛這些上個節氣的影響仍在，需要到5月20日節氣「小滿」時才能漸漸脫離。而「立夏」期間，則還要注意與人合作的中斷或者措手不及的毀約事件發生。

邱彥龍 老師
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

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