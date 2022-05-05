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今立夏小心4禁忌！觸犯這點「恐惹怒神明」前途黑暗衰整年

▲指甲,女性,陽光,咖啡,睡眠。（圖／unsplash）

▲立夏後氣溫將逐漸升高。（圖／unsplash）

生活中心／綜合報導

今（5）天是24節氣中的立夏，代表夏季即將到來，意即氣溫將明顯升高、雷雨增多，農作物進入旺盛生長季，但此時也有一些習俗和禁忌需注意。清水孟國際塔羅小孟老師就提醒大家，立夏須注意2個習俗與4項禁忌，其中兩件事若是不小心觸犯，可能觸怒神明，嚴重的話導致前途一片黑暗，因此要特別小心！

立夏習俗

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1、吃立夏蛋

俗話說：「立夏吃了蛋，熱天不疰夏。」立夏這天起天氣漸漸炎熱，小孩的食慾容易減退，後被稱之為「疰夏」。後來女媧娘娘指點百姓，可以吃煮熟的雞鴨鵝蛋，可以解「疰夏」，因此後來的人才會在立夏吃蛋。

2、立夏要吃一些涼性與溫性水果為佳

立夏不宜吃過飽，要給胃多留下一些空間、涼性與溫性水果如蘋果，檸檬，櫻桃，葡萄，蔬菜可以吃苦瓜，小黃瓜，也可以多喝綠豆湯，清草茶。

立夏禁忌

1、不可以坐門檻：

民間相傳立夏是門神的生日，因此不要坐在門檻上，以免擋住門神出入，據說擋住門神前途容易黑暗。

2、不要在正門口穿鞋：

立夏門神生，在正門口穿鞋容易惹怒門神，因此建議在門口旁穿鞋避開門神比較好。

3、忌吃過補氣食材：

立夏不宜吃太補，若吃太補氣容易導致上火，喉嚨乾癢，胸悶，氣血循環變差，因此立夏要多吃退火食材。

4、忌躁動與衝動：

立夏不可以躁動，因為夏天炎熱容易與人有所結怨，因此不宜講話太直，也不可以衝動投資以免投資失利。

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

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