立夏仍缺水！玉山半數山屋無水　山友須自行因應

▲旱象未解導致山屋缺水，圖為排雲山莊人員接管引水情形。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

節氣已進入立夏，台灣仍面臨數十年來最嚴重的乾旱衝擊，導致各地山屋嚴重缺水；玉山國家公園管理處指出，園區目前已有半數山屋處於完全無蓄水狀態，連最熱門的排雲山莊也需仰賴柴油發電機抽取鄰近溪水使用，請山友自行提前因應、擬定合理用水計劃，確保登山安全。

玉管處副處長盧淑妃表示，玉山園區共有16座山屋，日前的雨勢仍無法讓蓄水塔普遍有所進帳；中央山脈北、西區和南二段的各處山屋，如馬博橫斷的馬博拉斯山屋、馬利加南前山屋、馬布谷山屋，以及中央金礦、白洋金礦、塔芬尖山屋、轆轆谷山屋等，蓄水桶都是無水狀況。

盧淑妃說，連玉山主群峰線中途的重要休憩點排雲山莊，其上方水源都已乾涸，而抽水點在山莊下方約0.4公里的楠梓仙溪上游溪谷，海拔落差約120公尺，目前抽水頻度也高於歷年紀錄；僅有中央山脈以東、八通關越嶺道東段的瓦拉米山屋、抱崖山屋、大分山屋蓄水桶儲水充沛。

玉管處呼籲山友，除預先規劃、合理用水，更不要在水源、水池附近解決生理需求，造成汙染而危及登山安全；天乾物燥之際，炊煮用火應小心謹慎，以防造成山林火災並毀壞設施。



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