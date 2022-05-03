立夏4禁忌！　專家示警：觸犯這點「恐惹怒神明」衰整年

▲「立夏」是24節氣中的第7節氣。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



實習記者林郁婷／綜合報導

本週四（5月5日）將迎來24節氣中的立夏，代表夏季即將到來，意即氣溫將明顯升高、雷雨增多，農作物進入旺盛生長季，但此時也有一些習俗和禁忌需注意。民俗專家小孟老師就提醒大家，立夏須注意2個習俗與4項禁忌，其中兩件事若是不小心觸犯，可能觸怒神明，嚴重的話導致前途一片黑暗，因此要特別小心！

習俗方面：

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1.吃立夏蛋

俗話說：「立夏吃了蛋，熱天不疰夏。」指的是立夏後天氣逐漸炎熱，小孩子容易食慾不佳，稱為「疰夏」，後來女媧娘娘出面教導百姓，可以吃煮熟的雞蛋、鴨蛋以及鵝蛋來緩解，因此才有了立夏吃蛋的習俗。

2.多吃涼性與溫性水果，如蘋果、檸檬、櫻桃、葡萄

立夏不宜吃太飽，最好給胃多留一些空間，蔬菜也可以多吃苦瓜和小黃瓜，或是多喝綠豆湯和青草茶。

禁忌方面：

1.不可以坐門檻：民間相傳立夏是門神的生日，因此不要坐在門檻上，以免擋住門神出入，據說擋住門神前途容易暗黑。

2.不可以在正門口穿鞋：這天是門神的生日，在正門口穿鞋容易惹怒門神，因此建議在門口旁穿鞋避開門神比較好。

3.忌吃過補氣食材：立夏不宜吃太補，若吃太補氣容易導致上火、喉嚨乾癢、胸悶、氣血循環變差，因此立夏要多吃退火食材。

4.忌躁動與衝動：立夏不可以躁動，因為夏天炎熱容易與人有所結怨，因此不宜講話太直，也不可以衝動投資以免投資失利。