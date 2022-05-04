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不要離開我！12星座「3行為」代表他很「害怕失去你」

生活中心／綜合報導

畢竟真正愛上一個人的時候，想要跟對方長長久久地在一起，想把最好的都給他，但有時候越愛一個人，就會越害怕對方離開，據《星座好朋友》網站分析，12星座因為害怕失你，行為上會有一些不經意的表現，是假裝不了的。

1、願意為你放棄利益
雙子座、射手座、獅子座、牡羊座

這些星座通常待人都很不錯，但要他們捨棄自己的利益，或是為誰去犧牲時，他們多半是不願意的，僅在不危害到自己的情況下去對別人好。

因為他們生命裡，幾乎沒有什麼人是比自己重要的，直到他真正深愛的人出現，才會讓他們願意全心全意付出，就算要犧牲自己，也在所不惜，因為失去深愛的人，遠比失去其他一切，更讓他害怕。

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2、連你的缺點一起愛
處女座、天秤座、水瓶座、魔羯座

這些星座的人，對於自己的要求很高，他們總是不斷在追求更好、更遠的目標，總是不斷在精進自己，他們對於戀人的要求也會比較高，希望自己的另一半，能夠完全符合自己的理想型。

當他們發現另一半身上，有不符合自己條件的缺點時，往往會選擇放棄，因為他們相信自己的理想對象，總有一天會出現，但他們如果是深愛一個人，從他們身上就可以理解什麼叫「愛到卡慘死」，原本的標準和理想通通沒了，就算對方身上有什麼缺點，他們也會突然變得能夠包容，有耐心和對方慢慢溝通，等對方慢慢改變。

3、為你吃醋
巨蟹座、雙魚座、金牛座、天蠍座

這些星座看起來總是溫溫和和，好像沒有什麼事能令他們真正惱火，但他們如果是真心愛上了誰，那便會特別容易為對方吃醋，看到對方和哪個異性有曖昧不明，就會不自覺怒火中燒。

會有這樣的心態，是因為他們潛意識對自己其實很沒自信，總是覺得自己不夠好，所以特別容易缺乏安全感，擔心你認為其他人比他好，所以他們總喜歡試探性的問你，最近有沒有和誰比較好，對誰有沒有好感，其實都是因為太愛你，害怕失去你才會有如此反常的舉動。

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