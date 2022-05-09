12星座「維繫關係」4個祕訣　讓你們感情不降溫

▲和12星座永遠都是熱戀期。（圖／pixbay）

生活中心／綜合報導

想要感情長遠走下去，除了互相尊重，「溝通」也很重要，和12星座維繫關係，要如讓此感情不降溫，《星座好朋友》網站分析了4方法，一起來看看！

1、時常見面

代表星座：牡羊座、獅子座、射手座

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這些星座的人充滿熱情、行動力強，他們在愛情中是很看中雙方互動的，如果是想要和這些星座維持好的戀愛關係，絕對不能將他們冷落太久，忽冷忽熱，都可能會勾起他們對你的征服欲，欲擒故縱對他們卻時也是有奇效的一招，但是千萬不要冷落太久，這樣只會讓他們對你的感情漸漸降溫，尤其是在意見不合時，千萬要記得面對面溝通將事情解決，他們的脾氣來得快去得也快，尤其時見到你時，就特別容易心軟，常常哄個兩句情緒就好，因此彼此常常見面，是能夠維持和他們關係的方式，就算無法真的見到面，也能用視訊，讓他們感到安心，對這段感情也更有信心。

2、製造浪漫

代表星座：金牛座、處女座、魔羯座

這些星座的人對愛情的態度總是比較保守的，他們很在意愛情裡，兩人相處的小細節，但是他們不擅長甜言蜜語，或是做些浪漫的小舉動，如果他們的對象因為這樣，就放棄對愛情浪漫的憧憬，也選擇不再多表示些什麼，一旦時間久了，可能會讓他們也認為你無心經營這段感情，如果想讓兩人感情升溫，偶爾準備一些小驚喜、小浪漫，會讓他們有種受寵若驚的感覺，這樣能讓你們的感情甜蜜而浪漫。

3、給他理解

代表星座：雙子座、天秤座、水瓶座

這些星座的人可以說是人緣非常好的一群，身邊總是圍繞著各式各樣的朋友，桃花也從來沒有少過，縱使自己沒有特別的意思，也總會有許多條件好的對象自己貼上來，不善拒絕的他們，總和對方維持著朋友以上、戀人未滿的關係，因此常常被人誤會成愛搞曖昧、關係很亂的人，但他們在愛情裡可以說是很專情的，雖然不會因為愛情就和之前的朋友劃清界線，但他們也很清楚什麼事不該做的，想和他們維持好的戀愛關係，最重要的就是要理解、信任他們，別總想著要他為你斷絕一切關係，信任、理解他們，相信他們真的沒有外人說的那麼愛玩，這會是綁住他們最好的方式。

4、愛他就給他安全感

代表星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

這些星座的人很需要愛情，總是在尋找著最適合自己的那一個，但他們對自己其實是很沒有自信、甚至是有點自卑的，因為這樣使得他們特別容易缺乏安全感，常常疑神疑鬼的擔心，另一半會在自己不注意的時候就背叛了自己，他們通常用情很深，特別敏感，在熱戀期時特別讓人感到甜蜜，但過了熱戀期後，他們的毛病也慢慢浮現，如果處理不好，很容易導致感情出現裂痕．想要維護好戀情，就得時時讓他們感受到你的愛，給他們足夠的安全感。