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12星座4種「肢體接觸」　是在向你傳達「愛意」

▲▼情侶,戀愛。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲12星座表達愛意的肢體動作。（圖／取自免費圖庫xFrame）

生活中心／綜合報導

一個對你「動心」的人，不只是嘴上說說，行為表達也是一種愛的表現，據《星座好朋友》網站分析，12星座一些看似不經意的肢體接觸，或許你認為沒什麼，但其實這是他們向你傳達愛意的方式之一。

自然的牽起你的手 
對象：雙子座、處女座、水瓶座

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牽起一個人的手，不僅是在傳達愛，更是認定的一種表現，對於這幾個星座來說，要牽起一個人的手可是不容易的，畢竟他們在愛裡有著自己的標準。

雙子雖然看似花心，但他們對於愛情是很謹慎的，只有是他們愛的人，才會主動牽起對方的手，一旦牽起你的手，那就是愛你的表現。

處女對於愛，比誰都還要謹慎，愛與不愛分很清楚，只有當處女愛你時，就會牽起你的手，就像是告訴你：我愛你。

水瓶經常被說是個活在自己的世界中，讓人摸不透，這樣的他一旦牽起你的手，那就是為你踏出自己的世界，告訴你愛上你的表態。

溫柔的輕靠你的肩膀 
對象：牡羊座、天蠍座、魔羯座

在喜歡一個人時，總會透過肢體接觸來傳達愛意，對這幾個星座來說，這樣的一個舉動，就是在說著我愛你。

牡羊是個有著想保護別人的夢想，只要當他對你產生保護意識時，那充滿愛意扶著你的肩膀，就是明顯的表現。

天蠍雖然是也是出了名的霸道，但當他愛你的時候，就會溫柔的觸碰你肩膀，就像是無聲地在向你告白。

魔羯內斂穩重，只要愛一個人就會非常可靠，這樣輕撫你的肩膀或是輕靠你的肩膀，想要保護你，這樣的舉動，也是在向你表達，放心有他在。

用他的額頭輕碰你的額頭 
對象：巨蟹座、射手座、雙魚座

當一個人會用額頭觸碰你的額頭時，對這幾個對愛有憧憬的星座來說，那絕對是充滿關愛與疼惜的感受。

巨蟹是個自我保護很強的星座，但他們有著愛的情節，尤其他的溫柔就是最好的代表，輕碰你的額頭，不僅是對你信任之外，更是愛你的表現。

雖然射手沒把愛情看得那麼重要，但內心依然渴望被愛，如果不自覺觸碰你額頭，那就是他疼愛你的肢體語言。

雙魚充滿浪漫情懷，當他對你有著這樣的親密肢體接觸時，絕對你在跟你表示愛意，畢竟雙魚不是對誰都可以這樣做，這絕對是他表現愛你的訊號。

把衣服披在你身上
對象：金牛座、獅子座、天秤座

當你感覺到冷或是睡著的時候，這些星座會主動把外套披在身上，這是他對你是充滿關愛的表現，因為只有對喜歡的才會如此特別。

金牛雖然不擅長表達愛，但在行動上卻是可以感受到他的貼心，是一種愛的體現，只要當他愛你時，這樣的關心舉動可是很常看見的。

獅子雖然霸道，但他們對愛人卻特別的溫柔，只要他會把溫柔釋放在你身上時，尤其是這個舉動那就是表達愛你表現。

天秤雖然對誰都好，但唯獨只會對愛人特別、給予非常多的關愛，觀察細微的他看見你冷，會把外套披在你身上。

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