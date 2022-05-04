議員籲增設兒童篩檢綠色通道　衛生局：用藥複雜無法進行

▲北市聯醫設置快篩陽綠色通道，優先處理快篩陽性者。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市新冠肺炎疫情嚴峻，本土確診個案數屢創新高，導致篩檢量能拉緊報。議員許淑華3日要求市府應在8大醫療院所旁增設篩檢站，同時新增兒童快篩陽性綠色通道，加速兒童篩檢與給藥。對此，北市衛生局長黃世傑當下鬆口「有需要就開」，但4日衛生局態度轉變，稱兒童用藥調劑較複雜，目前暫無法以綠色通道（車來速）方式進行。

許淑華3日質詢時表示，北市應對政策亂糟糟，導致基層醫護與負責居家隔離衛生局人員忙到人仰馬翻，還要被民眾罵效率不佳，1999滿線爆滿、聯醫電話打不進去、社區快篩站設置不足、快篩陽性民眾與幼童給予藥物流程混亂等，直言柯文哲講得一口好防疫政策，但實際上卻毫無作為。

許淑華表示，北市的綠色通道可開藥，有藥包，現場拿藥，但快篩陽性等PCR可以用藥，但主要是成人的藥物，兒童怎麼辦？要求市府3天內溝通醫院量能，於市府8個醫療院所停車場及周邊閒置空地增設篩檢站，增設醫療院所設置綠色通道保留給兒童優先使用，加速兒童篩檢與藥物給予流程。

對此，黃世傑原本在質詢時答應，針對兒童，有思考再加開綠色通道，「雖然兒童數目少，有需要就會開兒童綠色通道」，但衛生局4日表示，目前綠色通道還是以成人為主，兒童若有緊急就醫需求仍請至急診。考量兒童用藥調劑較複雜，目前暫無法以綠色通道（車來速）方式進行。