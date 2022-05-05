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社會 社會焦點 保障人權

矯正署證實！2歲女童「隨母入監」發燒確診　監所納悶查感染源

監獄,犯罪,刑責,舍房,矯正機關（圖／周宸亘記者攝）

▲母女與另3對母子（女）共8人同個舍房。（圖／周宸亘記者攝）

中央社

矯正署今天證實，監所內1名女童因發燒經PCR檢測確診，女童是因攜子入監專案而跟著媽媽在監，母女已移至單獨舍房，原同舍房人員都已做PCR尚未出爐，感染源待查。

臉書粉絲團「台灣獄政工會」今天貼文指有監內幼童確診。矯正署官員證實指出，確診者為2歲女童，她因為攜子入監專案而跟著媽媽在監，昨天因為發燒快篩呈陽性反應後，送醫做PCR檢測確診，成為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案。

矯正署官員指出，母女與另3對母子（女）共計8人同個舍房，除女童外，另7人已安排做PCR檢測，結果尚未出爐。

官員表示，因女童目前屬於輕症，在監內隔離，由媽媽負責照顧，母女已移至單獨舍房；由於監所早已停止幼兒園課程，再加上母女非新收人犯，女童究竟為何確診，監所也很納悶，已通報醫院，將依照相關防疫措施辦理。

矯正署表示，女童的母親與同舍房3名媽媽都有接種三劑疫苗，而收容人接種疫苗的比例將近6成，監所職員施打疫苗的比例有95%。

至於有矯正機關人員要求減少接見、暫停外部教化活動或技訓課程、監獄官班暫停機關實習部分；矯正署回應指出，疫情期間，實體接見的比例已大幅下降，多透過視訊接見；非必要的教化活動都暫停，外部人若有事由須進來上課，須提供快篩陰性證明。

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