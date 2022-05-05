南投+151！近半數感染源不明、10人未打疫苗　籲民眾儘速接種

▲南投縣政府今天公布確診人數151例，包含外縣市35例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府今天公布確診人數151例，外縣市35例已轉外縣市衛生局，本縣共計116例；依據感染來源分類，其他感染未明56例（48.2%）仍屬最多，其他依序是家庭感染34例（29.3%）、職場感染10例（8.7%）、朋友感染9例（7.8%）、校園感染7例（6%）。

依鄉鎮別，由多至少依序是草屯鎮27例、埔里鎮22例、竹山鎮19例、南投市17例、名間鄉9例、水里鄉6例、魚池鄉5例、集集鎮4例、仁愛鄉3例、鹿谷鄉2例、國姓鄉1例、信義鄉1例；截至3日止，南投縣累計確診646例，目前居家隔離人數83例，居家照護人數416例，今日已解除隔離人數214例，住院中重症0例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南投縣衛生局陳南松表示，今日確診個案仍有近5成為感染源不明，多為無症狀及輕症者，有29位已完成3劑疫苗，但仍有10位民眾未接種疫苗，提醒尚未接種疫苗的民眾請儘速前往本縣86家合約醫療院所接種疫苗。

▲南投縣今年累計確診人數已突破600。（圖／南投縣政府提供）

陳南松提醒民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

衛生局表示，有關累計確診數及各鄉鎮確診人數資料來源，係為衛生福利部疾病管制署「傳染病統計資訊查詢系統」（https://reurl.cc/x99kAb）發佈之統計資料，因涉個案依據疫調會有轉出轉入之情形，統計數字為滾動式資料，縣政府每日將提供該系統最新數據供民眾參考。