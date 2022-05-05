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新北金山11模範母親化身杜鵑公主　兼顧防疫亮麗登場接受表揚

▲金山區11模範母親化身杜鵑公主 顧防疫亮麗登場接受表揚。（圖／新北市金山區公所提供）

▲金山區市級模範母親賴林瓊玉。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

溫馨的母親節即將到來，新北市金山區公所考量近來新冠肺炎疫情升溫，取消室內模範母親表揚活動，改採「到府表揚」方式，由金山區長廖武輝及各里里長於5日到11位模範母親家門口致贈匾額，並替媽媽戴上花環及背帶，讓媽媽們化身杜鵑公主與家人合影留下紀念性的一刻。

金山區長廖武輝表示，今年獲選為市級模範母親的是金美里賴林瓊玉媽媽，身為家中長女為了減輕父母的負擔，從小就學習會計、藥材生等工作，婚後與先生歷經艱苦考驗創立鐘錶行，即使辛苦也要給兒女最好的教育，子女不負期望分別在金山農會、貿易公司擔任要職。

▲金山區11模範母親化身杜鵑公主 顧防疫亮麗登場接受表揚。（圖／新北市金山區公所提供）

▲金山區長廖武輝為每位模範母親戴上杜鵑花環。

廖武輝說，瓊玉媽媽積極投身公共事務，不僅擔任慈護宮長青會理事及甘露慈善協會委員，更自2016年至今擔任金山區老人會理事長，帶領老人會榮獲領航金獎的公益獎、銀髮俱樂部金樂獎，積極辦理各項活動帶長者走出家門，給長者充實的生活，照顧弱勢不遺餘力，是值得推崇及效法的典範。

金山區公所表示，獲選今年金山區模範母親有賴林瓊玉、高楊弘子、蕭陳月、羅李阿品、朱楊金蓮、簡美娥、廖燕美、蔡玉蘭、謝廖秋雲、陳愛珠及胡碧華等11位模範母親，一心一意為家庭付出，含辛茹苦的養育子女，讓子女獲得最好的照顧與發展。

▲金山區11模範母親化身杜鵑公主 顧防疫亮麗登場接受表揚。（圖／新北市金山區公所提供）

▲區級模範母親三界里高楊弘子。

媽媽們更熱心公益，有的擔任鄰長用行動關心地方事務，有的擔任志工積極投入社會服務，藉由模範母親表揚，肯定母親的貢獻，也提醒子女們勿忘母親的辛勞。金山區公所還特別準備貼心小禮物「電烤箱」和「不沾鍋」，讓全家人可以一起準備豐盛且心意滿滿的母親節大餐，表達對母親無限的感謝。

新北市金山區是全國杜鵑花苗的最大產地，杜鵑生命強盛繽紛綻放，猶如母親擁有堅毅的意志，為了家人面對任何困難都百折不撓。感謝每位母親為家庭的付出和對社會的貢獻，在這一年一度屬於母親的日子，一起向所有媽媽致上最高敬意。

▲金山區11模範母親化身杜鵑公主 顧防疫亮麗登場接受表揚。（圖／新北市金山區公所提供）

▲區級模範母親大同里蕭陳月。

▲金山區11模範母親化身杜鵑公主 顧防疫亮麗登場接受表揚。（圖／新北市金山區公所提供）

▲區級模範母親五湖里羅李阿品。

▲金山區11模範母親化身杜鵑公主 顧防疫亮麗登場接受表揚。（圖／新北市金山區公所提供）

▲區級模範母親萬壽里朱楊金蓮。

▲金山區11模範母親化身杜鵑公主 顧防疫亮麗登場接受表揚。（圖／新北市金山區公所提供）

▲區級模範母親和平里簡美娥。

▲金山區11模範母親化身杜鵑公主 顧防疫亮麗登場接受表揚。（圖／新北市金山區公所提供）

▲區級模範母親清泉里廖燕美。

▲金山區11模範母親化身杜鵑公主 顧防疫亮麗登場接受表揚。（圖／新北市金山區公所提供）

▲區級模範母親美田里蔡玉蘭。

▲金山區11模範母親化身杜鵑公主 顧防疫亮麗登場接受表揚。（圖／新北市金山區公所提供）

▲區級模範母親兩湖里陳愛珠。

▲金山區11模範母親化身杜鵑公主 顧防疫亮麗登場接受表揚。（圖／新北市金山區公所提供）

▲區級模範母親六股里胡碧華。

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