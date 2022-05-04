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「快篩陽性」別慌張！　7大QA秒懂怎麼應對

▲▼快篩實名制上路第二天，民眾一早在藥局門口排隊等待購買快篩試劑,本日電腦系統順暢,不到十分鐘即銷售一空。新冠肺炎,居家隔離3+4新制,居家照護,疫情,羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組 。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾現可分流至各地藥局購買快篩實名制。（圖／記者李毓康攝）

記者黃品臻／綜合報導

本土疫情持續延燒，現在已進入每天新增破萬例的「疫情成長期」，居隔人數也瞬間暴增，自4月26日起實施居隔「3+4」新制，而快篩試劑的需求也隨之高漲，各地藥局的快篩實名制正如火如荼進行中。

面對確診人數不斷攀升，各地藥局已開賣快篩實名制，每張健保卡可依照身分證尾數分流購買，每份5劑500元，供民眾有症狀時可自行先檢測；而輕症在家隔離者一律需要居隔10天，期滿不需採檢就可解隔，中間有出現症狀再向衛生單位求助。

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至於進行居家隔離的輕症者及接觸者，或民眾自行快篩結果為陽性時，該怎麼處理？《ETtoday新聞雲》整理出7大QA提供民眾參考。

Q1：使用「家用快篩」呈現陽性，下一步怎麼做？

A1：需至鄰近採檢院所進行進一步檢測，請戴好口罩，不得搭乘大眾運輸工具，可選擇步行、開車、騎車，或由家人接送，若遇困難可聯繫各縣市政府單位，以北市為例，可撥打北市防疫專線（02）2375-3782協助安排防疫計程車。

Q2：若在進行居家隔離期間，快篩陽性怎麼辦？

A2：請先聯絡衛生單位解除電子圍籬，並配戴好口罩，速至鄰近採檢院所進一步檢測。

Q3：快篩陽性者，使用過的試劑該如何處理？

A3：使用過的採檢器材需用塑膠袋密封包好，一併攜帶至鄰近採檢院所，交給院所人員。

Q4：和確診者密切接觸，可否直接去做PCR？

A4：由於案量暴增，請民眾先使用家用快篩檢測，若密切接觸者快篩為陰性，就開始進行3+4居家隔離。北市4月29日公布最新規定，需快篩陽性，才可前往社區篩檢站或醫院進行PCR。

Q5：收到醫院通知PCR檢測為陽性，但未接獲衛生單位通知，該怎麼辦？

A5：得知陽性後，就待在家等待公衛通知，即刻開始實施1人1室、盡量避開共用衛浴，不要離開房間。

Q6：若接到確診親友通知自己是親密接觸者，但沒有收到居隔單怎麼處理？

A6：可即刻開始進行居家隔離及快篩，和確診者最後接觸日起，開始算3天居家隔離，第4天快篩陰性後可出門。指揮中心指揮官陳時中表示，第一次快篩是為了及早找到確診者，如有必要用藥就盡早開始，而居隔天數計算，民眾跟確診者最後一天有接觸起就是第0天，不會以接到居隔單當天才開始。

Q7：日前有名人確診後建議，除非不得已，快篩陽不要去做PCR，不做是否會有罰則？

A7：陳時中指出，理論上陽性者確實要和相關單位通報。但他坦言「有無通報目前無法查核，我們不知道有這樣的情形，當然就也查不到、罰不到」，不過他強調，若相關事實被證明，還是會根據傳染病防治法開罰。

▲▼0429台北疫情，快篩陽性怎麼辦。（圖／台北市政府提供）

▲快篩陽性下一步做法。（圖／台北市政府提供）

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關鍵字：

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