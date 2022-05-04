台南「阿霞飯店」宣布停止內用　老闆：錢再賺就有...命只有一條

▲台南市知名美食餐廳「阿霞飯店」在臉書官網宣布即日起暫停內用，打出外帶自取享88折優惠。（圖／翻攝自阿霞飯店臉書，下同）

記者林悅／台南報導

國內疫情發燒，台南確診個案屢創新高，中央為顧及民生經濟沒有禁止餐廳內用，但民眾自主性「防疫」作為，讓餐飲業受到衝擊，台南市知名美食餐廳「阿霞飯店」為了防疫與員工健康，在臉書官及網宣布即日起暫停內用，全部改為「外賣」服務。



第三代老闆吳健豪接受媒體採訪時表示，「錢再賺就有，家裡有小孩老人，萬一傳染就麻煩」，為了家人與員工的健康，決定停止內用，只做外賣。

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台南知名美食餐廳「阿霞飯店」3日在臉書官網公布即日起暫停內用的訊息，但南紡購物中心及三井outlet的阿霞飯店分店，仍維持可內用。

店家表示，即日起停止總店的內用，外帶自取一律88折，因疫情衝擊，嚴重影響到店內營運，加上確診人數逐日攀升，店家實在很難得知消費的客人是否染疫，基於維護員工健康，減少疫情威脅，主動停止內用服務，改攻外賣，這也是不得已的作法。

阿霞飯店1940年創業到今82年，位於台南市忠義路巷內，天公廟旁，是全國知名台菜名店，其紅蟳米糕、五柳枝、炭烤烏魚子…等，道道打著「美味求真」的硬功夫台菜，是每位老饕共同的記憶，藉由手作的經典料理與專業的服務，體現台菜文化的底蘊與傳遞對顧客的尊重與感謝，說是台南美食代表之店家並不為過，如今不敵疫情嚴峻，主動停止內用服務，只做外賣，也顯示其他餐飲業者的情況也是身處疫情酷寒之境。

據了解，台南市除阿霞飯店總店外，其他知名餐廳尚未有主動停止內用消費服務，雖然內用消費平均減少3至5成，但外賣卻有成長，業者也花空心思，強化外賣服務，也彌補整體營運的困境。