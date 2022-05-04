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新北疫情嚴重卻買不到快篩　江永昌開砲中央：配送政策思慮不周

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 財政部長蘇建榮 內政部長徐國勇 囤房稅 立委江永昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委江永昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

實名制快篩上月底上路，不過仍頻傳民眾買不到快篩、各大藥局排隊人流持續的狀況。民進黨立委江永昌4日表示，實名制快篩售出量僅8成，但新北市藥局搶購一空，顯示配送政策一定思慮不周、有待改善之處，例如新北市每天的確診案例都佔全國的36%以上，但配送份數僅佔全國的18%，呼籲應優先將快篩分配給疫情嚴重的地區，才能協助民眾確認自身的健康狀況以對抗疫情。

江永昌指出，依照指揮中心每天公布的數據，截至5月3日為止，實名制快篩全國供貨數227.8萬份，售出數量為190.9萬份，售出量僅有八成，還有37萬份未售出；又以今日5月3日中午12點為止的統計數字看來，全國可販售的55萬7000份快篩試劑中，僅售出15萬3000份，不到30%，「但為何隨處可見藥局前大排長龍？尤其是新北市有的藥局經常是快篩試劑剛配送到藥局就被搶購一空，配送政策一定有思慮不周、亟待改善之處！」

江永昌主張，在確診者比較多、人口密度比較高、染疫風險比較大的區域，需求量必然遠勝其他地區，應該要彈性調整實名制快篩試劑的分配，而非固守僵硬的分配數，以為是公平，實則是資源浪費。

江永昌舉例，在快篩劑實名制上路的前1天，全國8822例本土病例，新北市3241例，佔比36.7%；上路第1天，全國1萬1353例本土個案，新北市4552例，佔比40.1%，直到5月3日，新北市今年的確診案例已經累計5萬4000例以上，是全國13萬9000例的38.8%，但是，新北市的藥局卻跟全台的藥局一樣，每間每日分配78份快篩試劑，而新北市的特約藥局，僅有892間，僅占全國4955間的18%。

江永昌表示，中央再不依實際確診數、人口數及銷售熱點機動調整配送份數，非常不妥當，新北市需要合理的配送量，協助民眾能在高風險的環境中自我檢測。

江永昌強調，本波疫情，新北市每天的確診案例都佔全國的36%以上，但配送份數僅佔全國的18%，指揮中心是怎麼看待這些數據？提供量能明顯失衡，指揮中心無感嗎？健保署每天在看各地區的銷售數據也沒想到要反應給指揮中心嗎？再不做出改變，這些疫情熱點地區，因為買不到快篩而排隊群聚，更會引發疫情傳染的惡性循環。

江永昌表示，在快篩國家隊的努力之下，快篩試劑跟口罩一樣普及的日子一定會到來，但就像口罩實名制一樣，政策實行初期一定會面臨部分地區的供需失衡。因此他要求，在快篩跟口罩一樣普及前，應該優先將快篩分配給疫情嚴重的地區，才能協助民眾確認自身的健康狀況以對抗疫情。

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